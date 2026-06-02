«В этом месяце дважды плакала»: певица MARGO о комментариях в соцсетях

Певица MARGO дважды за месяц плакала от радости из-за хвалебных комментариев

Певица Маргарита Овсянникова, выступающая под псевдонимом MARGO, как никто знает о жестокости комментаторов в социальных сетях. У каждого известного человека есть не только поклонники, но и хейтеры, и особенно достается эпатажным звездам. Таким, как MARGO. Но порой люди радуют.

По словам артистки, ее участие в танцевальном шоу и не только в нем оценили многие зрители и не поскупились на похвалу. Последние проекты раскрыли таланты исполнительницы, и в них поверили даже негативно настроенные пользователи сети. Об этом она рассказала корреспонденту на российской премьере фильма «Майкл».

«Я всегда благодарю своих хейтеров за то, что они делают меня популярнее. Но буквально в этом месяце я уже дважды плакала от того, как много позитивных комментариев я прочла на своей странице. Сначала это были танцы, где все восторгались от того, как я танцую. И после вчерашнего выступления все в восторге от моего голоса, пишут столько хорошего, что я действительно сегодня расплакалась», — призналась Овсянникова.

Певица отметила, что теплые пожелания аудитории делают ее очень счастливой. Она надеется, что традиция «обмена любовью» сохранится на ее страницах в соцсетях, и в ее общении с публикой будет больше искренней доброты. А тех, кто способен только на злобу, MARGO решила ограничить в доступе к ее контенту.

«Раньше я вообще никак не реагировала, но в последнее время я объявила официально: со всем сумасшедшим буду блокировать. Потому что на моей странице должен царить позитив», — заключила исполнительница.

Полярные мнения о творчестве Овсянниковой высказывают и коллеги. Народный артист РФ Филипп Киркоров всячески поддерживает и продвигает, а музыкальный продюсер Сергей Дворцов, например, считает слабой вокалисткой. Кроме того, он уверен, что путь на сцену и светские мероприятия ей открыл не талант, а некий состоятельный мужчина. Шоумен назвал MARGO исключительно коммерческим проектом, далеким от искусства.

Ранее, писал 5-tv.ru, музыкальный критик Сергей Соседов назвал Овсянникову одним из главных фриков российской эстрады.

