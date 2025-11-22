Электронные сигареты в 3000 раз грязнее сиденья унитаза

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Больше всего бактерий содержится на мундштуке.

Безопасно ли курить вейпы и электронные сигареты

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Daily Mail: Электронные сигареты в 3000 раз грязнее сиденья унитаза

Новое исследование заставляет по-другому взглянуть на курение электронных сигареты. Лабораторные эксперименты показали, что их мундштук может быть в 3000 раз грязнее, чем сиденье унитаза. Ученые обнаружили стремительный рост бактерий и грибков уже через три дня использования устройства. Об этом сообщает Daily Mail.

Исследование провели специалисты BioLabTests. Для анализа они взяли одноразовый вейп и проверяли его сразу после распаковки, затем через сутки, два и три дня, неделю и две недели. Уже на третьи сутки количество обнаруженных микроорганизмов достигло 150 тысяч колоний — это максимальный порог, который способна зафиксировать лаборатория. Для сравнения: на общественном сиденье унитаза обычно находят около 50 единиц.

По словам микробиолога Рейнольда Мпофу, теплая и влажная среда мундштука мгновенно превращается в благоприятное место для роста микробов. Он отметил, что именно эта часть устройства оказалась самой загрязненной, что неудивительно — полость рта человека содержит до 700 видов бактерий, и все они легко остаются на поверхности вейпа.

Однако корпус устройства также показал высокий уровень загрязнения: на нем нашли стафилококки, бациллы и даже кишечную палочку, что говорит о переносе бактерий с рук, карманов, мебели и поверхностей в общественных местах.

Исследователи считают, что на вейпах формируются биопленки — плотные микробные слои, которые сложно удалить обычным протиранием. Поскольку устройства часто кладут на разные поверхности и используют грязными руками, микробы скапливаются особенно быстро.

