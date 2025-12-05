НМГ и Prasar Bharati объявили о начале сотрудничества в сфере телерадиовещания

Национальная Медиа Группа (НМГ) и индийская телерадиовещательная компания Prasar Bharati заключили соглашение о сотрудничестве. Подписание состоялось в рамках государственного визита президента России Владимира Путина в Индию и проходящего в эти дни в Нью-Дели Российско-индийского форума.

В рамках соглашения медиа компании договорились об обмене и совместном производстве контента в области культуры, образования, науки, развлечений, спорта, новостей, представляющих интерес для обеих стран. НМГ и Prasar Bharati нацелены на укрепление международного диалога, обмен опытом и развитие совместных проектов в медиасфере.





Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Как уточнила генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова, многовековые связи между Россией и Индией объединяют два великих народа и создают прочный фундамент для их дальнейшего дружеского, культурного и делового взаимодействия.

«По сравнению с прошлым годом, объем продаж контента НМГ на территорию Индии вырос почти в восемь раз, и мы фиксируем устойчивый интерес к индийскому контенту и среди наших зрителей, как на ТВ, так и VOD-платформах», — отметила Светлана Баланова.



Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

По словам генерального директора Prasar Bharati Гаурава Двиведи, помимо сотрудничества в области контента, соглашение обеспечивает надежную базу для взаимного обмена опытом, программ обучения и совместных проектов, которые позволят задействовать творческий и технический потенциал обеих организаций.

«Это партнерство воплощает в себе концепцию глобального присутствия Prasar Bharati — выстраивание стратегических международных медиаальянсов, способствующих взаимопониманию культур и укреплению связей между народами Индии и России», — подчеркнул Гаурав Двиведи.

