Перспективы по разным направлениям: как развиваются отношения России и Конго

Президент африканской республики приехал в Москву в рамках первого государственного визита после переизбрания.

В Кремле обсудили развитие отношений России и Конго

Развитие торговых и экономических связей между Россией и Республикой Конго обсуждали сегодня в Кремле. Президент РФ Владимир Путин принимал президента африканской страны Дени Сассу-Нгессо. Он находится в нашей стране с государственным визитом — это высшая форма по протоколу.

Сначала состоялась официальная церемония приветствия, а затем прошли сами переговоры. Главы государств обсудили развитие двусторонних отношений, а также вопросы международной повестки. Известно, что в Москве планировалось подписать план совместных действий на ближайшие годы в сфере экономики.

«У нас хорошие перспективы развития наших отношений, причем по разным направлениям. Что касается экономики, то это и геологоразведка, энергетика, логистика, сельское хозяйство и некоторые другие направления. Наши компании выражают готовность и желание работать на рынке вашей страны, прежде всего потому что у вас устойчивая внутриполитическая ситуация, и это создает хорошие перспективы для работы бизнеса», — сказал президент России Владимир Путин.

«Сейчас мы рассматриваем новые проекты, которые можно развивать при поддержке России. В том числе не забывая о приоритетных задачах, о которых вы сейчас говорили, — это сфера экономики. Важна для нас программа развития в том числе сельского хозяйства. Сфера образования также немаловажная, это прежде всего касается подготовки кадров в различных сферах», — ответил президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.

Отмечу, что для иностранного гостя это первый государственный визит после его переизбрания. Перед встречей президент Конго возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

