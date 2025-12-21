Путин назвал лидеров ЕС европейскими подсвинками

Чуть ранее на неделе, выступая перед военными на коллегии Минобороны, президент сымпровизировал и выдал шедевральное определение «европейский подсвинок», описывая поведение наших соседей из Евросоюза. В дипломатические словари такой термин, конечно, не попадет, но в политическом анализе точно останется.

Это готовый афоризм, как «мочить в сортире», определило линию борьбы с терроризмом, так и отношение к тем, кто надеялся поживиться за наш счет во время перехода конфликта с США в острую фазу.

«Все полагали, что за короткий период времени Россию они разрушат, развалят, а „европейские подсвинки“ тут же включились в эту работу прежней американской администрации в надежде поживиться на развале нашей страны: вернуть себе что-то, что было утрачено в прежние исторические периоды, и попытаться взять реванш. Как теперь всем стало очевидным, все эти попытки, все эти деструктивные планы в отношении России полностью провалились, полностью», - подчеркнул Владимир Путин.

Подсвинки действительно существуют. Хотя это специальный термин из области животноводства. Это поросенок в возрасте от четырех до десяти месяцев, уже отнятый от матери-свиньи, но еще не достигший взрослого возраста. Это подросток среди свиней. Метафора понятна.

Подсвинок несамостоятельный, хотя и старается казаться взрослым, проявляет зависимость, стадность и оппортунизм, в данном случае готовность, пользуясь случаем, поживиться за чужой счет. Ну и, конечно, подсвинок нечистоплотен. В данном контексте — не соблюдает договоренности и готов на этически неоднозначные действия.

Что придает особый вкус данной метафоры, так это то, что «подсвинки» — термин изначально диалектный, он был распространен на западнорусских землях, тех, которые позднее стали частью Белоруссии и Украины, а когда-то входили в состав Великого Княжества Литовского.

«Подсвинка» невозможно перевести на английский или французский. Для них это просто маленький поросенок. Но, согласитесь, это не то.

Те сигналы, которые будут поданы из Москвы, разойдутся по миру, будут влиять не один месяц. Президент зашел. Поступило три миллиона вопросов. Вопросы будут чередовать.

Никаких притеснений к журналистам из недружественных стран. Напротив, сидят на центральной трибуне. А вот американец и, конечно, вопрос про переговоры.

Президент, кстати, немного смягчил эффект от «подсвинка». Сказал, что не имел никого конкретного ввиду.

«Я имел в виду в целом группу лиц, «неопределенную группу лиц», как говорят юристы. Но и «иных уж нет, а те далече», — сказал Владимир Путин.

Каждая пресс-конференция — лотерея. В этом году кокошники вне конкуренции. Президент сам выбирал, кому задавать вопросы.

Я хотел спросить о том, что будет дальше после СВО. Особенно в отношениях с этими, с европейцами. Но спросить не удалось, повезло моему соседу. Хотя в принципе, ответ прозвучал. Ответ Западу.

«Не будет никаких операций, если вы будете относиться к нам с уважением, будете соблюдать наши интересы, так же, как и мы постоянно пытались соблюдать ваши. Если вы не будете нас надувать, как надули с расширением НАТО на восток. Вы живете у нас, насколько я знаю, не один год. Я думаю, те, кто говорит о войне с Россией, тоже это понимают. Ну, что мы собираемся нападать на Европу, что ли? Ну, что это за чушь?» — ответил Владимир Путин.

Это то, что сказал президент, но что передали своим зрителям западные журналисты? О трудностях перевода и дипломатии — корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

В зале около 600 журналистов — это федеральные, региональные, а также представители из-за рубежа. В том числе из недружественных стран.

Иностранные коллеги вместе с российскими стали собираться в гостином дворе еще за несколько часов до начала. Традиция — приглашать всех. Вот китайцы охотно соглашаются на интервью. Японцы вежливо отказывают в общении.

«Извините, пожалуйста, я готовлюсь к мероприятию», — сказал корреспондент из Японии.

В зале также французы, британцы, американцы, по традиции спрашивают про Украину, закладывая в вопрос удобное для самих себя обвинение.

«Господин Президент, если вы отвергнете мирное предложение президента Трампа, будете ли вы ответственны за смерть украинцев и россиян в 2026 году?» — спросил журналист Кир Симмонс.

«Мы не считаем себя ответственными за гибель людей, потому что не мы начинали эту войну, говорить о том, что мы что-то отвергаем, совершенно некорректно и не имеет под собой никаких оснований. Вопрос целиком и полностью, мяч целиком и полностью на стороне наших западных оппонентов, так скажем, прежде всего главарей киевского режима и их в данном случае и прежде всего европейских спонсоров. Мы готовы и к переговорам, и к завершению конфликта мирными средствами», — сказал Владимир Путин.

Но в их эфирах все равно, мягко говоря, однобокие оценки и, грубо говоря, перевирание фактов. Слово мир в этот день из уст российского президента прозвучало больше двадцати раз, но миротворец у них почему-то Киев, который про войну, снаряды и иностранные контингенты говорит, не прекращая.

«Конечно, Украина, со своей стороны, пообещала огромные уступки, чтобы попытаться достичь этой мирной сделки, которая, откровенно говоря, все еще кажется очень далекой», — сказал журналист Кир Симмонс в фрагменте эфира.

Пропустили мимо ушей эти журналисты самое главное, о чем говорил президент с первых минут. Да, не мы начали, но мы закончим и на своих условиях.

«Я только что выслушал очередной доклад начальника Генерального штаба. Что хочу сказать в целом. В целом, сразу же после того, как наши войска вышибли противника с Курской земли, инициатива целиком и полностью, стратегическая инициатива перешла в руки российских Вооруженных сил. Что это значит? Это значит, что наши войска наступают под всей линией боевого соприкосновения», — сказал Владимир Путин.

А еще это значит, что чем дальше будут упорствовать та сторона, тем больше будет терять людей, территорий. Красный Лиман в ДНР будет взят в ближайшее время. Половина населенного пункта под нашим контролем. Под Купянском в окружении три с половиной тысячи украинских боевиков. У президента интересуются кадрами главаря киевского режима, снятыми на въезде в город.

«Я не знаю, я за этим не слежу. Он же артист и артист талантливый, я говорю безо всякой иронии, мы знаем это и по его фильмам еще в прежние времена, поэтому здесь ничего необычного нет, говорят, что стела то сейчас совсем по-другому выглядит. Но дело не в этом. Стела находится от самого города где-то на расстоянии километра примерно. Ну чего стоять на пороге-то? Заходи в дом! Правильно? Если уж Купянск под их контролем», — сказал Владимир Путин.

У какой стелы запишет следующее видео Зеленский, если усидит, кончено, в Киеве? Большой вопрос. Но даже тут Россия готова идти навстречу и помочь Украине сделать правильный выбор, опять же, если это поспособствует приближению мира.

«Мы готовы подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность при выборах на Украине. Хотя бы прекратить воздержаться от ударов вглубь территории в день голосования», — сказал Владимир Путин.

Одно точно: договариваться будем в тех рамках, которые согласовали Путин и Трамп в Анкоридже.

«Президент Трамп предпринимает серьезные усилия по завершении этого конфликта, как неоднократно говорил, он делает, на мой взгляд, абсолютно искренне. Более того, на встрече с президентом Трампом в Анкоридже мы согласовали и практически согласились с предложениями президента Трампа», — сказал Владимир Путин.

Отвергают, фактически саботируют мирный план любитель селфи из Киева и его европейские близкие друзья. Последние не то что Зеленского так хоронят, они себя в тупик загоняют. Один из основных погонщиков — целый генсек НАТО Марк Рютте.

«Ну что он несет? Мне так хочется спросить: слушай, ну что ты говоришь про войну с Россией. Готовиться нужно к войне с Россией. Они хотят готовиться к войне с Россией. Читать-то умеешь? Почитай новую стратегию национальной безопасности США, что там написано», — сказал Владимир Путин.

Как это вы, НАТО, нацеливаете на войну с Россией, если главная страна НАТО нас противником и врагом не считает. Это просто, не знаю, даже уровень профессиональной подготовки на этом месте является недостаточным.

Может из-за недостаточного уровня профподготовки в том числе европейских военных все эти призывы к большой войне. Уже звучат мысли о блокаде Калиниградской области. Вокруг ведь одно НАТО.

«Если нам будут создавать угрозы подобного рода, эти угрозы мы будем уничтожать, и все должны это понимать и отдавать себе в этом отчет», — сказал Владимир Путин.

Будут последствия и в случае финансовой уже горячей войны. Месяцами Европа вьется коршунами над нашими замороженными активами, хочет Украине отдать на войну, но не получается. На саммиты, где обсуждают, как это сделать, уже потратили миллионы евро.

«Кража — это тайное похищение имущества. А у нас пытаются сделать открыто. Это грабеж. Это не просто удар по имиджу, это подрыв доверия к, в данном случае, Еврозоне. Потому что, конечно, свои золотовалютные резервы в Еврозоне хранят многие страны; не только Россия, но и те, у которых есть свободные ресурсы. Ну прежде всего, конечно, это нефтедобывающие страны. И вот они посмотрят на то, что происходит, уже смотрят, уже у них возникают подозрения, сомнения и опасения», — сказал Владимир Путин.

Радует, что точка невозврата еще не пройдена. Россия, как не раз подчеркивает президент, стремится не только к миру на Украине, но и к взаимовыгодному сотрудничеству со всеми. Штаты, Британия, Европа. Неважно. Есть один нюанс, на равных и при уважительном отношении друг к другу.