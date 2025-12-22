Праздники под угрозой: как не заболеть в последние дни уходящего года

Daily Mail: люди болеют в отпуске из-за пребывания в хроническом стрессе

До Нового года остается совсем немного, но вместе с праздничной суетой растет и риск подхватить грипп или простуду — особенно в момент, когда вы наконец прекращаете работать и уходите на выходные. Об этом пишет Daily Mail.

Эксперты отмечают: для многих это типичный сценарий — недели дедлайнов и напряжения, а затем внезапно температура, ломота, кашель или полная «разбитость» как раз перед семейными встречами и поездками.

На этом фоне британские службы здравоохранения напоминают: при симптомах гриппа (резкое повышение температуры, сильная усталость, боли в теле) лучше оставаться дома, а если выйти все же нужно — использовать маску.

Предупреждения звучат не на пустом месте. По данным NHS, только за последнюю неделю более 3 100 больничных коек ежедневно занимали пациенты с гриппом — для этого времени года показатели называют рекордными.

«Болезнь свободного отдыха»

Специалист по профилактической медицине Саймон Фельдхаус объясняет, что недомогание «на старте отпуска» — известное явление, которое иногда называют «болезнью свободного отдыха».

По его словам, многие месяцами живут в хроническом стрессе и буквально «продавливают» первые сигналы болезни — организм держится на адреналине и режиме «надо». Когда работа заканчивается и нервная система наконец сбрасывает напряжение, тело получает возможность проявить то, что долго подавлялось.

Фельдхаус также подчеркивает и более приземленную причину: праздники почти всегда означают одновременно несколько ударов по иммунитету — поездки, сбитый сон, изменение питания, алкоголь и резкий рост количества контактов. Если защитные силы уже на пределе, это становится идеальным набором условий для заражения.

Добавки и иммунитет

Эксперты считают, что одна из самых практичных стратегий — не столько «убегать от микробов», сколько укреплять устойчивость иммунной системы в последние недели перед праздниками.

Фельдхаус акцентирует, что значительная часть иммунитета связана с кишечником: если нарушены барьерные функции и микробиом, «первая линия обороны» слабеет. Поэтому он рекомендует уделить внимание питанию, поддержке ЖКТ, восполнению дефицитов микроэлементов и отказу от привычек, которые подавляют иммунитет.

Среди добавок, которые он перечисляет — витамин D, витамин C, цинк, омега-3 и селен. При этом врачи предостерегают от длительного ежедневного приема цинка: он может раздражать желудок и мешать усвоению некоторых минералов. Вместо постоянного курса, по их мнению, логичнее использовать короткий прием при первых признаках болезни — чтобы попытаться затормозить размножение вируса.

Нужна ли маска?

В отдельных больницах уже вводят обязательные маски для персонала и пациентов. При этом эксперты не призывают носить их постоянно, но называют ситуации, когда это может быть разумной профилактикой.

Вирусолог Лоренс Янг считает, что даже при слабых симптомах — пусть это всего лишь «шмыганье носом» — маска уместна, потому что грипп очень заразен. А при отсутствии симптомов он советует задуматься о маске тем, кто контактирует с пожилыми людьми и людьми с ослабленным иммунитетом, а также в тесных и людных местах вроде торговых центров и супермаркетов, где перед праздниками плотность людей особенно высокая.

Еда, которая правда поддерживает

Куриный суп звучит как «бабушкин совет», но исследования действительно находят у него умеренные плюсы при острых респираторных инфекциях, включая простуду.

В обзоре, на который ссылаются авторы, отмечается: суп с овощами и травами может помогать за счет гидратации, теплого эффекта, питательности и потенциального противовоспалительного влияния. Это не «лекарство от всего», но в комплексе с отдыхом и нормальным режимом может сыграть в плюс.

