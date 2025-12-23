Европа нашла еще одного врага и принялась отменять празднование Рождества. Так, во французских городах официально запрещают традиционные христианские вертепы, да и вообще требуют проводить массовые торжества так, чтобы не оскорбить представителей других религий. Но почему Париж стал фактически запугивать верующих, да еще и в преддверии священного праздника, выяснял корреспондент «Известий» Александр Якименко.

Традиционные сказки про украденное Рождество европейцам больше не нужны. Ведь здесь они воплотились в жизнь. Чем ближе праздник, тем заметнее отсутствие самого главного его элемента — той самой атмосферы, которую не описать словами. В этом убедился корреспондент «Известий» в Париже Александр Бангерский

«Слово Ноэль, «Рождество», не найти на улицах Парижа. У меня за спиной церковь Святой Урсулы, польская католическая церковь, но даже на ней нет надписи «Счастливого Рождества», — отметил корреспондент.

С французских улиц практически исчезли новогодние ели. Их считают слишком ярким символом религиозного праздника. Остались только шары из иллюминации. Борьба за то, чтоб называть праздник его исконным названием, судя по всему, проиграна повсеместно. А ярмарки, те самые, что раньше называли рождественскими, еще остались. Но многие изменились до неузнаваемости. Например, в Тулузе вместо рождественских песен играет восточная музыка.

Ярмарки стали похожи на военный укрепрайон, к которому на машине и за километр не подъедешь. Такие меры безопасности только отпугивают еще сильнее. Даже в центре Парижа в час пик очень немноголюдно. А очередей за знаменитым глинтвейном и вовсе нет.

Цены растут на все, но особенно быстро — именно на праздничную продукцию. Шоколад только за декабрь подорожал вдвое. Игрушки и подарки французы кинулись покупать в магазины подержанных товаров. Позволить себе новые могут не многие.

«Красивые, хорошие вещи. Дети, знаете, им все равно, новые они или нет. А нам важно сэкономить!» — делится местная жительница.

Для многих настолько важно, что они решаются на преступления. Уровень воровства из магазинов вырос перед Новым годом примерно на 10%. И даже усиленные меры охраны не помогают. Но больше всего страдают производители новогодних деликатесов. Одну из ферм по разведению устриц ограбили подчистую. Ущерб составил сто тысяч евро. Под Реймсом точно также украли почти триста килограммов фуа-гра. Предприятие оказалось на грани разорения.

«Мне стыдно сидеть здесь. Я продаю то малое, что у нас осталось, многие покупают по двойной цене, чтобы нас поддержать, спасибо им. Но мне, честно, очень не удобно, мы целый год работали и вот, ничего не можем продать», — рассказала совладелец фирмы по производству фуа-гра Эмили Стэвно.

Французы уверены: такое украденное во всех смыслах Рождество — в общем, закономерный итог пути, по которому страна идет уже не первый год. Вспомнить политический кризис осенью, когда впервые в истории правительству страны вынесли вотум недоверия. Или упорные попытки найти в бюджете деньги для Киева в ущерб выплатам собственному народу.

На этом фоне президент Эммануэль Макрон тоже решил Рождество не отмечать, и уехал, что примечательно, в Арабские Эмираты.

