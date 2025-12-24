Премьера сфокусировала гостей на «золотом ключике». Как оказалось, он есть у многих, но для чего?

Светские крошки то ли на раут, то ли на два забыли о гламуре и переключились на поиски истины этой жизни. Когда кинотеатр «Октябрь» с первого по второй этаж обвешан ключиками в честь выхода «Буратино» — стыдно не задуматься о счастье, любви, красоте, молодости и какой-то «изюминке», которая есть у каждого! Вообщем не до Проссеко!

Красный ковер открыл самый потаенный кейс русского шоу-бизнеса: ключик есть, но дверцу-то знает не каждый…

Чем радует зрителей в 88-мь Светлана Немоляева, почему Александр Петров оказался под действием гипнотерапевта, что всем пришлось принять в Юре Борисове, как молодится Алла Сигалова, — об этом и многом другом в фоторепортаже 5-tv.ru.