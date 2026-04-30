«Она реально мама»: Дорохов о роли Картунковой в команде

Денис Дорохов назвал Ольгу Картункову мамой за ее заботу о коллегах

Актер и комик Денис Дорохов признался, что его коллега, юмористка Ольга Картункова, стала «мамой» для всех участников проекта «Однажды в России». В этом он признался в интервью журналисту Лауре Джугелии на YouTube-канале.

«Она реально мама», — заявил комик.

По словам Дорохова, на репетициях Картункова часто готовит для всех еду, умудряясь сварить кускус прямо в чайнике. Но дело не только в быте. Ольга решает конфликты, которые возникают в коллективе.

«Честно, я думаю, что она является неким фундаментом нашего проекта. Она сглаживает многие моменты и решает различные проблемы. В коллективе происходило разное, а она брала все в свои руки, объясняя все по-матерински, так по-женски», — подчеркнул Денис Дорохов.

Комик уверен, если Картункова покинет команду, проект просто развалится.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что роль «мамы» на работе Картункова успешно совмещает с обязанностями бабушки в жизни. Ведь не так давно ее старший сын Александр и его супруга Эльвира стали родителями. Ольга души не чает в новорожденной внучке.

