«Почему довела до такого?» — У Екатерины Волковой нашли новообразование

Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист

Врачи уже направили анализы артистки на исследование, и теперь она ждет результатов.

У Екатерины Волковой нашла образование в щитовидке

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

У Екатерины Волковой нашли новообразование в щитовидной железе

После плановой диспансеризации врачи обнаружили у актрисы Екатерины Волковой новообразование в щитовидной железе. Об этом знаменитость рассказала на своей странице в социальных сетях.

«Моя щитовидная железа решила, что ей скучно. В итоге — новообразование немаленькое. И вот меня накрыло: а почему я вообще довела до такого?» — написала звезда сериала «Воронины» в личном блоге.

Волкова призналась, что долгое время считала походы к врачам без видимых симптомов лишней мнительностью. Однако теперь она изменила свое мнение. У актрисы уже взяли пункцию, а материал отправили на цитологию, теперь ей остается только ждать.

Однако сложа руки артистка не сидит. Она уже успела пообщаться с опытным онкологом, который специализируется на раннем выявлении заболеваний.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что проблемы со здоровьем наложились на трудности в карьере актрисы. Недавно 44-летнюю Екатерину Волкову уволили из театра. По словам артистки, одной из главных причин такого решения руководства стал ее возраст — якобы она стала слишком старой для сцены.

