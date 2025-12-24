«У кого-то ноль, а у кого-то — два»: у старшей дочери Самойловой появился новый бойфренд

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 29 0

Родители уже познакомились с избранником 14-летней Ариелы.

Бойфренд дочери Джигана и Самойловой

Фото: Instagram*/samoylovaoxana

У старшей дочери Оксаны Самойловой и Джигана новый бойфренд

У старшей дочери блогера Оксаны Самойловой и рэпера Джигана — Ариелы появился новый бойфренд. Об этом знаменитая мама рассказала изданию Super на благотворительной ярмарке на собственной ферме.

«Сейчас к ней приезжает новый молодой человек, второй. Прикиньте, у кого-то ноль, а у кого-то уже два. С тем она уже рассталась, сейчас у нее новый друг», — сообщила интернет-знаменитость.

Она уточнила, что ее 14-летняя дочь уже познакомила нового кавалера с родителями. Более того, он даже бывает у девочки дома.

Джиган на нового парня Ариелы отреагировал «уже как будто бы нормально», отметила Оксана. Она добавила, что рэпер не хочет сейчас, на пороге развода, обострять отношения с семьей, поэтому то, что Вова сменился Ваней, его не особо обеспокоило.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Оксана Самойлова праздновала Новый год в детстве. Блогер также поделилась своей идеальной формулой проведения ночи с 31 декабря на 1 января.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

