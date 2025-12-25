В результате аварии на шахте в Китае погибли четыре человека

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 38 0

Еще трое числятся пропавшими без вести.

Сколько человек погибло в результате аварии на шахте в Китае

Фото: www.globallookpress.com/Zhang Tao

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Четыре человека погибли, а трое числятся пропавшими без вести после аварии на угольной шахте Даин в провинции Юньнань в Китае. Об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на администрацию уезда Чжэньсюн.

Спасатели обнаружили четыре тела. Трое горняков все еще числятся пропавшими без вести после предполагаемого взрыва угля и газа на шахте, указано в публикации агентства.

На месте продолжаются поисково-спасательные операции. Местные власти начали проверку обстоятельств инцидента.

Ранее источник 5-tv.ru сообщил, что мужчина, устроивший взрыв около ОМВД в Москве, выполнял указания мошенников, взломавших его аккаунт на Госуслугах.

По данным следствия, злоумышленники получили доступ к учетной записи подрывника и обманули его, заставив поверить, что он работает с правоохранителями и его цель — сорвать «шпионскую операцию».

Затем они поручили мужчине установить взрывчатку под автомобиль. Для этого он специально приехал в столицу из Ивановской области.

Взрыв на Елецкой улице возле отдела полиции произошел около полуночи 24 декабря. В результате погибли двое сотрудников ДПС и один прохожий.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.44
-0.15 92.47
-0.34
Тельцам предстоит начать заново: подробный гороскоп на 2026 год

Последние новости

9:19
Пылают на глазах у владельцев: несколько автомобилей загорелись в Балашихе
9:16
На юге Москвы загорелся бизнес-центр «Варшавская плаза»
9:03
Тельцам предстоит начать заново: подробный гороскоп на 2026 год
8:57
Каннибал Спесивцев не выплатил компенсацию дочери одной из своих жертв
8:45
Трамп в канун Рождества выступил с синяками на обоих запястьях
8:32
Житель Забайкалья получил 15 лет тюрьмы за участие в террористической организации

Сейчас читают

У Украины не клеится с СПГ из Греции и газом Азербайджана: нет свободного российского
«Если ты был не прав»: Артем Быстров рассказал про нюансы в общении с детьми
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 декабря, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

☦Православный календарь на 2026 год: пост и праздники
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026