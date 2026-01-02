Спортсменку унесло течением во время заплыва на реке в Мурманской области

В Мурманской области спасатели ищут женщину, которую унесло течением на реке Тулома. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Трагедия произошла вечером накануне во время айс-флоатинга (купания в теплых гидрокостюмах — Прим. ред.) на реке в районе Поморской набережной в городе Кола. Участница занималась в группе под присмотром.

Тренеры видели, что женщину унесло течением, однако не смогли ничего сделать, бурный поток воды унес несчастную раньше, чем на место успели прибыть экстренные службы. Расчеты Мурманского арктического аварийно-спасательного центра МЧС России и аварийно-спасательной службы региона прибыли в зону ЧП, однако поиски не дали результата. Судьба женщины неизвестна.

Следственным отделом по Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту ЧП. Проверка организатора флоатинга будет проводиться на предмет оказания услуг, не отвечающих технике безопасности при проведении мероприятий на воде, сообщили в СУ СК РФ по региону.

