Спас серфингист: Виктория Боня чуть не утонула на Коста-Рике

Виктория Боня едва не утонула на Коста-Рике во время занятий серфингом

Телеведущая Виктория Боня едва не утонула в океане на Коста-Рике в канун Нового года. Об этом она сообщила в социальных сетях и показала своего спасителя.

Накануне происшествия Боня отправила 13-летнюю дочь Анджелину на каникулы к ее отцу, бизнесмену Алексу Смерфиту, а сама решила провести время в одиночестве под пальмами. Во время занятия серфингом ситуация внезапно вышла из-под контроля.

По словам телеведущей, из-за сильных волн ее стало стремительно уносить, а затем закрутило. Осознав, что самостоятельно выбраться не получается, она начала звать на помощь.

На крики откликнулся молодой серфингист. Не раздумывая, он подплыл к ней на доске, помог удержаться на поверхности и сопроводил к берегу. Благодаря его быстрой реакции трагедии удалось избежать.

«Если бы не было серферов, я бы не выплыла. Только что мою жизнь спас серфер. Я буквально чуть не утонула в океане. Спасибо этому человеку», — рассказала Боня, поделившись пережитым.

