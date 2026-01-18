Смертельный фестиваль: нити от воздушных змеев убивают людей в Индии

Dаilу Маil: в Индии нити от воздушных змеев убивают людей

В Индии в ходе традиционного сезона запуска воздушных змеев погибли как минимум два человека. Они получили смертельные ранения шеи натянутыми лесками. Об этом сообщает Daily Mail.

Жертвой несчастного случая стал 48-летний мотоциклист Санджукумар Хосамани, который на полном ходу врезался в прочную нить, натянутую поперек проезжей части. Острая леска нанесла мужчине глубокую резаную рану. По словам очевидцев, пострадавший успел набрать номер дочери перед тем, как потерять сознание. Прибывшие медики не смогли его спасти. Родственники погибшего позже обвинили экстренные службы в непростительном промедлении при оказании помощи.

Другой трагический инцидент зафиксирован в городе Индор, где 45-летний мастер по укладке плитки Рагхувир Дхакад скончался от аналогичного ранения. Мужчина возвращался домой после трудового дня, когда запрещенная нейлоновая нить перерезала ему горло. Несмотря на экстренную госпитализацию, травма оказалась несовместимой с жизнью.

Местная полиция подтвердила, что в данном случае использовалась так называемая «китайская манджа» — леска с добавлением металлического напыления или битого стекла, которая официально находится под запретом во многих штатах страны из-за своей чрезвычайной опасности.

Помимо смертельных случаев, поступает информация о множестве раненых. Среди них 18-летний юноша, который перенес сложную операцию после встречи с леской на дороге.

Стоит отметить, что воздушные бои на змеях являются популярным развлечением во время фестивалей Макар-санкранти и Уттараян. Участники соревнований намеренно укрепляют нити стеклянной крошкой, чтобы перерезать лески соперников, превращая праздничную забаву в смертельную ловушку для окружающих. В 2023 году подобные игры унесли жизни шести человек, половина из которых были детьми.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.