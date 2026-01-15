Знакомый экс-главы «Уралкалия» Баумгертнера назвал главную версию его гибели

Знакомый Баумгертнера назвал насчастный случай главной версией его гибели

В качестве основной причины гибели бывшего руководителя компании «Уралкалий» Владислава Баумгертнера, тело которого было найдено на Кипре, рассматривается несчастный случай. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил знакомый предпринимателя Алексей Дозорцев.

По его словам, именно эта версия сейчас считается приоритетной и не предполагает криминального следа.

Поиски Баумгертнера продолжались с воскресенья, 11 января, и проходил в широком формате с кипрской полицией, беспилотниками и вертолетами. Связь с бизнесменом пропала 7 января, после чего его местонахождение оставалось неизвестным несколько дней.

В среду, 14 января, один из местных жителей обнаружил тело мужчины в прибрежной зоне рядом с деревней Авдиму. Это произошло поблизости от района, где до этого фиксировался последний сигнал мобильного телефона предпринимателя. Личность погибшего официально еще не подтверждена.

По информации местных СМИ, на четверг, 15 января, было запланировано проведение судебно-медицинской экспертизы, а также взятие образцов ДНК для окончательной идентификации и установления обстоятельств произошедшего.

Ранее, писал 5-tv.ru, на Кипре нашли тело экс-главы «Уралкалия» Владислава Баумгертнера.

