Знакомый экс-главы «Уралкалия» Баумгертнера назвал главную версию его гибели

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 64 0

Поиски Баумгертнера кипрской полицией продолжались с 11 января.

Что известно о гибели главы Уралкалия Баумгертнера на Кипре

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Знакомый Баумгертнера назвал насчастный случай главной версией его гибели

В качестве основной причины гибели бывшего руководителя компании «Уралкалий» Владислава Баумгертнера, тело которого было найдено на Кипре, рассматривается несчастный случай. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил знакомый предпринимателя Алексей Дозорцев.

По его словам, именно эта версия сейчас считается приоритетной и не предполагает криминального следа.

Поиски Баумгертнера продолжались с воскресенья, 11 января, и проходил в широком формате с кипрской полицией, беспилотниками и вертолетами. Связь с бизнесменом пропала 7 января, после чего его местонахождение оставалось неизвестным несколько дней.

В среду, 14 января, один из местных жителей обнаружил тело мужчины в прибрежной зоне рядом с деревней Авдиму. Это произошло поблизости от района, где до этого фиксировался последний сигнал мобильного телефона предпринимателя. Личность погибшего официально еще не подтверждена.

По информации местных СМИ, на четверг, 15 января, было запланировано проведение судебно-медицинской экспертизы, а также взятие образцов ДНК для окончательной идентификации и установления обстоятельств произошедшего.

Ранее, писал 5-tv.ru, на Кипре нашли тело экс-главы «Уралкалия» Владислава Баумгертнера.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-11° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
78.57
-0.28 92.20
-0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:15
«Законная цель»: Захарова про иностранный контингент на Украине
19:01
США захватили шестой танкер с нефтью из Венесуэлы
18:55
«Вызывает тревогу»: какие темы нельзя обсуждать с детьми
18:41
Захарова назвала перехват Британией судов нарушением морского права
18:28
Минздрав Коми сообщил о состоянии пострадавших после ЧП с газом в Сыктывкаре
18:22
«Крысы покидают корабль»: министр финансов США о выводе средств из Ирана

Сейчас читают

Путин принял в Кремле зарубежных послов на церемонии вручения верительных грамот
«Все списывали на инфекцию»: бывшие пациентки о новокузнецком роддоме
«Я хочу сама»: Цымбалюк-Романовская о воспитании дочери
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Крещение Господне: где окунуться в Москве и традиции праздника
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026