Мать ребенка Хантера Байдена добивается его ареста из-за алиментов

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

ДНК-экспертиза подтвердила биологическое родство мужчины с девочкой.

Что известно о внебрачном ребенке Хантера Байдена

Фото: www.globallookpress.com/Will Oliver - Pool via CNP

Американка Лунден Алексис Робертс, которая воспитывает внебрачную дочь сына экс-президента США Джо Байдена Хантера, подала на него в суд из-за неисполнения финансовых обязательств перед ребенком. Об этом написало издание Daily Mail.

Известно, что Робертс заявила о рождении ребенка от Хантера в 2018 году. Она добивалась официального признания отцовства. Сам Байден-младший тогда отрицал связь с женщиной, однако результаты ДНК-экспертизы за ноябрь 2019 года подтвердили его биологическое родство с девочкой.

Стороны пришли к мировому соглашению в январе 2020 года. Хантер Байден обязался выплачивать алименты на регулярной основе, закрыть накопившийся долг, а также возместить судебные издержки. Однако, по словам Робертс, эти договоренности он больше не соблюдает.

Женщина указала в документах, что Байден уклоняется от исполнения решения суда. Робертс попросила временно поместить его под стражу в следственный изолятор округа Индепенденс до момента полного выполнения предписаний. Также она отметила, что их дочь хотела поддерживать контакт с отцом, но, по имеющейся у нее информации, тот игнорировал попытки общения.

До этого президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social о лишении Хантера Байдена охраны Секретной службы. По словам Трампа, ранее безопасность сына бывшего главы государства обеспечивала группа из 18 сотрудников.

Ранее 5-tv.ru писал, что Джо Байден рискует разориться из-за долгов сына и провала в карьере.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

