Джо Байден рискует разориться из-за долгов сына и провала в карьере

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 64 0

Поведение экс-президента вызывает сомнение у его потенциальных клиентов.

Финансовое положение Джо Байдена — подробности

Фото: www.globallookpress.com/Mc1 Vanessa White/U.S Navy

Radar Online: Джо Байден рискует разориться из-за долгов сына и провала в карьер

Бывший президент США Джо Байден может оказаться в сложной финансовой ситуации из-за неудач в новой карьере публичного оратора и растущих долгов семьи, связанных с проблемами его сына Хантера. Об этом сообщает Radar Online.

По данным издания, гонорары, заявленные Байденом, могут достигать 500 тысяч долларов (около 40 миллионов долларов) за его выступление и вызывают сомнения у потенциальных клиентов. Многие организации и однопартийцы экс-президента проявляют осторожность после провала его кампании на переизбрание и неоднозначных публичных выступлений.

Некоторые источники сообщили, что Общество управления человеческими ресурсами отказалось платить Байдену первоначальную сумму и потребовало, чтобы он летел на их летнюю конференцию коммерческим рейсом вместо частного, что стало неудобным компромиссом для экс-президента.

Финансовое положение Байдена осложняется долговыми обязательствами сына: по словам инсайдеров, Хантер погряз в займах, и его отец вынужден помогать ему материально. Также, по данным Radar Online, в 2025 году Байден столкнулся с повышением налога на недвижимость. Основная резиденция экс-президента в Уилмингтоне обременена ипотекой от 250 до 500 тысяч долларов, которую он не сможет выплатить до 2043 года.

Кроме того, у Байдена есть десятилетний кредит на 250 тысяч долларов, который нужно погасить к 2032 году, и банковский кредит на 15 тысяч долларов с выплатой до 2028 года.

Источники отмечают, что неоднозначное поведение экс-президента в политике и неудачные выступления после ухода с поста лишили его возможности заработать значительные суммы на публичных выступлениях, как это сделали некоторые другие бывшие президенты, например, Билл Клинтон.

В дополнение к финансовым трудностям Байден продолжает бороться с агрессивным раком предстательной железы, распространившимся на кости, что также повлияло на его решение отказаться от переизбрания.

