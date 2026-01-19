Haberturk: двухлетняя девочка застряла головой в кровати и умерла

В турецкой провинции Невшехир двухлетняя девочка скончалась после того, как ее голова оказалась зажата крышкой подъемного механизма дивана. Об этом сообщило издание Haberturk.

Трагический инцидент произошел в деревне Чардак, куда ребенок приехал вместе с родителями в гости к дедушке. Согласно официальным данным, несчастье случилось в тот момент, когда взрослые открыли подъемную часть кровати, чтобы достать необходимые вещи, и на какое-то время отвлеклись.

Заметив произошедшее, родственники немедленно освободили малышку и вызвали экстренные службы. Прибывшая на место бригада медиков оперативно доставила пострадавшую в государственную больницу.

Несмотря на все усилия врачей и проведенные реанимационные мероприятия, спасти жизнь девочки не удалось. После проведения судебно-медицинской экспертизы и вскрытия тело ребенка было передано семье для захоронения.

По информации СМИ, погибшая девочка была единственным ребенком в семье. Предварительные результаты аутопсии показали, что причиной смерти стало удушье, вызванное сильным давлением мебельной конструкции.

