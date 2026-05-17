Мощный взрыв прогремел неподалеку от Иерусалима

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 24 0

В небе после грохота появился большой огненный шар.

Взрыв на полигоне возле Иерусалима — что произошло

Фото: www.globallookpress.com/ Gil Cohen Magen

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На испытательном полигоне, который находится возле израильского города Бейт-Шемеш Иерусалимского округа, раздался сильный взрыв. Об этом сообщает местное издание Times of Israel.

«Мощный взрыв был слышен неподалеку от Бейт-Шемеша, расположенное в окрестностях Иерусалима», — говорится в сообщении.

Газета также пишет, что после раздавшегося грохота в небе образовался большой огненный шар.

Впоследствии выяснилось, что взрыв произошел на заводе Tomer, специализирующемся на изготовлении боеприпасов и ракет, которому принадлежит этот полигон. В компании отметили, что это был заранее «спланированный эксперимент, который осуществлялся в соответствии с планом».

При этом местные жители, которых звук взрыва напугал, не уведомили о предстоящих испытаниях. Кроме того, они также заявили об отсутствии рекомендаций со стороны экстренных служб.

Ранее сотни израильтян собрались на театральной площади Тель-Авива, чтобы принять участие в митинге против правительства Израиля во главе с Биньямином Нетаньяху. Протестующие требовали досрочных выборов и изменения политики государства в регионе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+14° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
73.13
-0.01 85.18
-1.11
Страсть, ревность и проверка чувств: любовный гороскоп для знаков зодиака...

Последние новости

3:48
Появился не случайно: почему Россия начала разработку «Сармата»
3:26
Мощный взрыв прогремел неподалеку от Иерусалима
3:04
Достанет везде: «Сармат» поставят на боевое дежурство до конца года
2:43
Тепло и грозы: какая погода ждет москвичей 17 мая
2:21
Спрос на доставку пиццы в ресторанах повысился вокруг Пентагона
2:00
Болгария стала победителем «Евровидения-2026»

Сейчас читают

Болгария стала победителем «Евровидения-2026»
Женщина с яйцами: Самбурская показала, что у нее в сумочке
Шоу фриков: финал конкурса песни «Евровидение-2026» — трансляция
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео