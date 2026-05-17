Мощный взрыв прогремел неподалеку от Иерусалима

На испытательном полигоне, который находится возле израильского города Бейт-Шемеш Иерусалимского округа, раздался сильный взрыв. Об этом сообщает местное издание Times of Israel.

«Мощный взрыв был слышен неподалеку от Бейт-Шемеша, расположенное в окрестностях Иерусалима», — говорится в сообщении.

Газета также пишет, что после раздавшегося грохота в небе образовался большой огненный шар.

Впоследствии выяснилось, что взрыв произошел на заводе Tomer, специализирующемся на изготовлении боеприпасов и ракет, которому принадлежит этот полигон. В компании отметили, что это был заранее «спланированный эксперимент, который осуществлялся в соответствии с планом».

При этом местные жители, которых звук взрыва напугал, не уведомили о предстоящих испытаниях. Кроме того, они также заявили об отсутствии рекомендаций со стороны экстренных служб.

Ранее сотни израильтян собрались на театральной площади Тель-Авива, чтобы принять участие в митинге против правительства Израиля во главе с Биньямином Нетаньяху. Протестующие требовали досрочных выборов и изменения политики государства в регионе.

