Мощный взрыв прогремел неподалеку от Иерусалима
В небе после грохота появился большой огненный шар.
Фото: www.globallookpress.com/ Gil Cohen Magen
На испытательном полигоне, который находится возле израильского города Бейт-Шемеш Иерусалимского округа, раздался сильный взрыв. Об этом сообщает местное издание Times of Israel.
«Мощный взрыв был слышен неподалеку от Бейт-Шемеша, расположенное в окрестностях Иерусалима», — говорится в сообщении.
Газета также пишет, что после раздавшегося грохота в небе образовался большой огненный шар.
Впоследствии выяснилось, что взрыв произошел на заводе Tomer, специализирующемся на изготовлении боеприпасов и ракет, которому принадлежит этот полигон. В компании отметили, что это был заранее «спланированный эксперимент, который осуществлялся в соответствии с планом».
При этом местные жители, которых звук взрыва напугал, не уведомили о предстоящих испытаниях. Кроме того, они также заявили об отсутствии рекомендаций со стороны экстренных служб.
Ранее сотни израильтян собрались на театральной площади Тель-Авива, чтобы принять участие в митинге против правительства Израиля во главе с Биньямином Нетаньяху. Протестующие требовали досрочных выборов и изменения политики государства в регионе.
