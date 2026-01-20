Месть за измену: девушка получила срок за публикацию интимных фото любовницы отца

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 45 0

Злоумышленница ни о чем не жалеет и считает тюремное заключение результатом «розыгрыша».

В Британии девушка опубликовала интимных фото любовницы отца

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Daily Mail: девушка получила срок за публикацию интимных фото любовницы отца

В Великобритании 26-летняя девушка опубликовала интимные снимки любовницы своего отца и получила три года лишения свободы. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инцидент произошел спустя 12 лет после кратковременного романа ее отца, бывшего сотрудника полиции. Девушка при поддержке матери и сестры разместила обнаженные фотографии женщины на сайте эскорт-услуг, указав номер телефона ее супруга.

В материалах дела указывается, что мотивацией для мести спустя столько лет стал успех семейного бизнеса разлучницы.

За свои действия девушка получила три года лишения свободы. Судья подчеркнул, что подсудимая продемонстрировала поразительное отсутствие раскаяния.

Девушка признала вину лишь в середине процесса, заставив жертву давать показания перед залом, полным незнакомцев.

После освобождения, отбыв половину срока, злоумышленница записала видео в TikTok, где сообщила, что ни о чем не жалеет и считает тюремное заключение результатом «розыгрыша».

«Если бы я могла вернуть время назад, единственное, что я бы сделала иначе, — это выбросила бы свой телефон в мусорку», — сказала девушка.

Помимо личных признаний, она подвергла критике британскую уголовно-исполнительную систему, назвав условия в тюрьме ужасающими. Девушка рассказала о присутствии трансгендерных* женщин в камерах, что для нее является неприемлемым. Также она назвала поведение сотрудников охраны неадекватным. По ее словам, персонал игнорировал правила и даже использовал государственные ресурсы для стирки личных вещей.

Несмотря на скандальное прошлое, после выхода из тюрьмы девушка успела найти работу и жилье, а также завести отношения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России

-7° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.76
-0.07 90.16
-0.38
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:12
Программа ко Дню студента объединит десятки площадок в разных районах Москвы
19:10
«Позорно!» — Филиппо раскритиковал Макрона за речь на форуме в Давосе
19:03
Звезда «Интернов» Илья Глинников впервые стал отцом в 40 лет
18:56
Родственница пловца Свечникова поехала на опознание обнаруженного в Босфоре тела
18:43
Куриный код: эксперты объяснили разницу между белыми и коричневыми яйцами
18:28
«Должны ответить»: премьер-министр Бельгии призвал европейцев ужесточить политику в отношении США

Сейчас читают

«Главное — не развестись»: Анна Чиповская о планах на 2026 год
«Завидуйте молча»: как высоко взлетала и низко падала Волочкова за 50 лет
Главное — развитие: актриса Ксения Суркова о том, что детям нужна свобода
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026