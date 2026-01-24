Безмамие: звезды на красной дорожке сериала «Дети перемен»

Суровые взгляды в светской толпе не дали усомниться, что этот вечер все проведут в 1990-х.

Ой, любим мы праздники в стиле эпохи Ельцина! Потому что «Художественный» был сегодня «свой» до мозга костей. Оливьешечка в тарталеточках, «докторская» на батоне с маслом… В общем, не нашими были только Prosecco и Popcorn, но а какой светский раут без этих двух?

Так и манил звезд красный ковер из-за всего душевного антуража, который задала премьера саги «Дети перемен»! Но актриса Виктория Исакова запретила ностальгию своим появлением, ведь все сразу посчитали долгом перемыть косточки Флоре, воспитавшей троих бандитов. Или, по словам мужчин, бросившей троих сыновей! Извините, а как вы рассчитывали, вечеринка по мотивам 1990-х и без конфликта?

Почему Викторию Исакову не поймет большинство мужчин, зачем Славе Копейкину костюм рыцаря на вечеринке 1990-х, какую версию себя утопила Азиза Минекаева, почему нельзя дышать на Аглаю Тарасову — об этом и многом другом в фоторепортаже 5-tv.ru.