Богомолов ответил на критику его назначения в Школу-студию МХАТ

Режиссер Константин Богомолов ответил на критику, которая возникла в российской культурной среде в связи с его назначением исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Свою позицию он озвучил в интервью «Известиям».

Среди аргументов противников назначения Богомолова — нарушение традиций преемственности. То есть возглавить учреждение должен был воспитанник Школы-студии МХАТ.

«Рассуждения о „своих“ и „чужих“ кажутся мне наивными, а иногда просто глупыми. Вся русская театральная школа выросла из Станиславского… Любой режиссер, любой актер, который сегодня работает всерьез, так или иначе существует внутри этой методологии — независимо от того, какую школу он окончил. Поэтому имеет смысл думать не о происхождении, а об эффективности, о целях и задачах», — подчеркнул Богомолов.

Ранее некоторые российские артисты выступили против назначения режиссера и даже опубликовали обращение министру культуры РФ — попросили рассмотреть других кандидатов на пост и. о. ректора Школы-студии МХАТ.

Тем временем, Константин Богомолов уже начал работу на новом месте. Об этом сообщал 5-tv.ru. Режиссер уже с педагогами, профессорами, сотрудниками Школы-студии МХАТ.

Подробнее о будущем учреждения — в эксклюзивном интервью «Известиям».

