Жюри Венецианской биеннале ушли в отставку после проверки из-за участия России

Итальянские власти начали проверку, пытаясь ответить на вопрос, а насколько законно участие России?

В Италии получил продолжение громкий скандал вокруг Венецианской биеннале, куда впервые за четыре года пригласили Россию.

Сегодня итальянские власти начали проверку выставки, пытаясь ответить на вопрос, а насколько законно участие России?

Процедура унизительная, и ее результатов нынешние члены жюри даже не стали дожидаться. Час назад все они подали в отставку, после того как стало известно, что в любом случае награды художникам из России вручаться не будут.

Как ранее писал 5-tv.ru, Украина и еще 22 страны написали жалобу и пригрозили бойкотом Биеннале после приглашения России.

Наша страна участвует в выставке с 1914 года. В 2022 году Россию сняли с участия в Биеннале, но в этом году организаторы выслали приглашение и согласились открыть русский павильон. Европейский союз пообещал лишить выставку гранта в два миллиона евро.

