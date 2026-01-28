Ласковые и легкодоступные: Папа Римский призвал юношей изменить отношение к ИИ-партнершам

Daily Mail: Папа Римский призвал юношей отказаться от ИИ-партнерш

Папа Римский Лев XIV призвал верующих не позволять чат-ботам вытеснять живое общение и подрывать основы человеческих отношений. Об этом сообщает Daily Mail.

Понтифик обратился к пастве с посланием в честь 60-го Всемирного дня социальных коммуникаций. Он подчеркнул, что технологии должны служить людям, а не становиться их полноценной заменой.

Глава католической церкви выразил особую обеспокоенность тем, что современные алгоритмы так удачно имитируют человеческие черты. Пользователям становится сложно отличить машину от личности. Папа отметил, что чат-боты бывают «чрезмерно ласковыми», всегда доступными и готовыми к диалогу, что создает ложное чувство близости.

Понтифик также предостерег от использования ИИ как «всеведущего оракула», поскольку это разрушает аналитическое мышление и креативность. По его словам, слепое доверие к машинам ведет к распространению дезинформации и неуверенности.

Папа Римский указал на риски для сферы искусства, где продукты человеческого гения используются как «тренировочные площадки для машин». При этом алгоритмы превращают людей в пассивных потребителей.

В качестве решения проблемы Лев XIV предложил внедрять обучение этике работы с ИИ в образовательные системы. Это необходимо для того, чтобы молодежь сохраняла критическое мышление и свободу духа.

