Вертолеты ВКС готовы прийти на помощь боевым товарищам. Лучшее видео из зоны СВО

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 602 0

Их задача — оперативно эвакуировать летчиков в случае нештатной ситуации.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Вертолетная группа ВКС РФ дежурит для спасения экипажей в зоне СВО

Вертолет Ми-8ПСГ поисково-спасательной группы Воздушно-космических сил России задействован для сопровождения ударных экипажей в зоне ответственности группировки «Восток». Самые яркие кадры из зоны проведения СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52, Ми-28 и Ми-35 выполняют боевые задачи под их прикрытием.

В случае возникновения нештатной ситуации военнослужащие поисково-спасательной группы готовы оперативно прибыть для оказания помощи и, при необходимости, транспортировать экипаж в пункт постоянной дислокации.

В состав поисково-спасательной группы входит группа огневой поддержки, а также военнослужащий медицинского отделения, что обеспечивает возможность работы в сложных условиях.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Вертолеты ВКС готовы прийти на помощь боевым товарищам. Лучшее видео из зоны СВО
