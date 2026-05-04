Не оставили шансов дронам ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Расчеты войск беспилотных систем уничтожили ударные беспилотники противника.
Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Военнослужащие мобильной огневой группы отразили налет дронов ВСУ над ДНР
Военнослужащие мобильной огневой группы 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» отразили налет беспилотников Вооруженных сил Украины над территорией Донецкой Народной Республики. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
В ходе боевого дежурства расчеты 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады обнаружили приближение ударных беспилотных летательных аппаратов противника. Благодаря оперативному реагированию и плотному заградительному огню из стрелкового оружия и зенитных ракетных комплексов цели были уничтожены еще на подлете.
Слаженные действия подразделений противовоздушной обороны и мобильных огневых групп позволили предотвратить возможный ущерб объектам гражданской инфраструктуры.
Отмечается, что мобильные огневые группы действуют по тактике перехвата из засады. Расчеты рассредоточиваются на местности, организуя перекрестный огонь, а при обнаружении цели оперативно передают координаты соседним подразделениям. Это позволяет уничтожать беспилотники до входа в зону эффективного поражения.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
