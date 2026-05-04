Не оставили шансов дронам ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 51 0

Расчеты войск беспилотных систем уничтожили ударные беспилотники противника.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Военнослужащие мобильной огневой группы отразили налет дронов ВСУ над ДНР

Военнослужащие мобильной огневой группы 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» отразили налет беспилотников Вооруженных сил Украины над территорией Донецкой Народной Республики. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

В ходе боевого дежурства расчеты 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады обнаружили приближение ударных беспилотных летательных аппаратов противника. Благодаря оперативному реагированию и плотному заградительному огню из стрелкового оружия и зенитных ракетных комплексов цели были уничтожены еще на подлете.

Слаженные действия подразделений противовоздушной обороны и мобильных огневых групп позволили предотвратить возможный ущерб объектам гражданской инфраструктуры.

Отмечается, что мобильные огневые группы действуют по тактике перехвата из засады. Расчеты рассредоточиваются на местности, организуя перекрестный огонь, а при обнаружении цели оперативно передают координаты соседним подразделениям. Это позволяет уничтожать беспилотники до входа в зону эффективного поражения.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

Тема:
Спецоперация
4 мая
Вертолет Ми-28НМ в деле. Лучшее видео из зоны СВО
3 мая
ВС РФ усилили наступление на нескольких участках фронта
2 мая
ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Мирополье в Сумской области
2 мая
«Чудовищное преступление»: в МИД РФ вспоминают жертв пожара в в одесском Доме профсоюзов
2 мая
«Орлан-30» помог артиллеристам уничтожить опорник ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
2 мая
Снайперы отработали прикрытие штурмовиков. Лучшее видео из зоны СВО
1 мая
«Гиацинты» против беспилотников боевиков. Лучшее видео из зоны СВО
1 мая
Российские дроны сорвали попытку контратаки ВСУ в Запорожской области. Лучшее видео из зоны СВО
30 апр
Российские войска освободили два населенных пункта за сутки
30 апр
Российский Су-34 разбомбил опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
+10° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
74.80
-0.08 88.64
0.86
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:37
Павильон РФ на Венецианской биеннале будет закрыт для публики из-за санкций
8:21
Скрытые камеры и ежедневные визиты хозяина: какие права есть у арендатора
8:20
Иран предупредил США о последствиях вмешательства в судоходство через Ормузский пролив
8:06
В Ереване стартует саммит европейского политического сообщества
7:48
Испытание на прочность: как добиться расселения из аварийного дома
7:45
Колики у новорожденного: как помочь малышу — симптомы, причины и лечение

Сейчас читают

Никаких таблеток и клиник: как убрать вдовий горб без операции
В США на свободу может выйти убийца Джона Леннона
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»
Троица 2026: что можно и нельзя делать, как правильно молиться и нужно ли ходить на кладбище

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео