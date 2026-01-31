Официальное расследование: власти США изучают, есть ли у Meta* доступ к чатам WhatsApp**

Bloomberg: власти США изучают, есть ли у Meta* доступ к чатам WhatsApp**

Правоохранительные органы США рассматривают заявления бывших сотрудников корпорации Meta* о том, что у ее работников есть доступ к чатам пользователей мессенджера WhatsApp**. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на экс-сотрудника корпорации и данные правоохранительных органов.

По информации агентства, мессенджер позиционирует себя как платформа со сквозным шифрованием, то есть доступ к сообщениям есть только у участников чата.

«Никто вне чата, даже WhatsApp, не может читать, слушать или делиться тем, что пишет пользователь», — говорится в материале.

При этом бывшие модераторы контента в Meta утверждают, что у них и ряда их коллег имелся неограниченный доступ к сообщениям WhatsApp. Их заявления проверялись спецагентами при министерстве торговли Соединенных Штатов.

Одна из бывших сотрудниц также заявила, что работники Meta могут просматривать зашифрованные сообщения WhatsApp, если те связаны с преступными деяниями.

«То, что эти люди утверждают, невозможно, потому что WhatsApp, его сотрудники и подрядчики не могут получить доступ к зашифрованным сообщениям людей», — заявил в письме агентству представитель мессенджера Энди Стоун.

Кроме того, представитель бюро промышленности и безопасности минфина США Лорен Вебер Холли, чей сотрудник якобы расследовал это дело, в беседе с агентством сообщила, что ведомство не ведет расследование в отношении WhatsApp или Meta за нарушение экспортного законодательства. По ее словам, заявления их сотрудника о конфиденциальности Meta необоснованны и выходят за рамки полномочий.

Bloomberg 25 января сообщал, что компанию Meta обвинили в мошенничестве в связи с возможным доступом к перепискам пользователей принадлежащего ей мессенджера WhatsApp. Международная группа истцов подала на корпорацию в суд.

Истцы — граждане Австралии, Бразилии, Индии, Мексики и Южно-Африканской Республики — считают, что компания и сам мессенджер не только хранят и анализируют пользовательские данные, но и имеют доступ практически ко всей частной переписке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что мошенники разработали новую схему фишинга. С начала января аферисты распространяют ссылки на якобы работающую версию WhatsApp в SMS и электронных письмах. Пользователям обещают, что после перехода на ресурс они смогут установить «обновленную» или «работающую» версию приложения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

*— компания Meta признана в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

** — принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ