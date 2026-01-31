Официальное расследование: власти США изучают, есть ли у Meta* доступ к чатам WhatsApp**

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 35 0

Мессенджер позиционирует себя как платформа со сквозным шифрованием.

Есть ли у Meta* доступ к чатам WhatsApp**

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Bloomberg: власти США изучают, есть ли у Meta* доступ к чатам WhatsApp**

Правоохранительные органы США рассматривают заявления бывших сотрудников корпорации Meta* о том, что у ее работников есть доступ к чатам пользователей мессенджера WhatsApp**. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на экс-сотрудника корпорации и данные правоохранительных органов.

По информации агентства, мессенджер позиционирует себя как платформа со сквозным шифрованием, то есть доступ к сообщениям есть только у участников чата.

«Никто вне чата, даже WhatsApp, не может читать, слушать или делиться тем, что пишет пользователь», — говорится в материале.

При этом бывшие модераторы контента в Meta утверждают, что у них и ряда их коллег имелся неограниченный доступ к сообщениям WhatsApp. Их заявления проверялись спецагентами при министерстве торговли Соединенных Штатов.

Одна из бывших сотрудниц также заявила, что работники Meta могут просматривать зашифрованные сообщения WhatsApp, если те связаны с преступными деяниями.

«То, что эти люди утверждают, невозможно, потому что WhatsApp, его сотрудники и подрядчики не могут получить доступ к зашифрованным сообщениям людей», — заявил в письме агентству представитель мессенджера Энди Стоун.

Кроме того, представитель бюро промышленности и безопасности минфина США Лорен Вебер Холли, чей сотрудник якобы расследовал это дело, в беседе с агентством сообщила, что ведомство не ведет расследование в отношении WhatsApp или Meta за нарушение экспортного законодательства. По ее словам, заявления их сотрудника о конфиденциальности Meta необоснованны и выходят за рамки полномочий.

Bloomberg 25 января сообщал, что компанию Meta обвинили в мошенничестве в связи с возможным доступом к перепискам пользователей принадлежащего ей мессенджера WhatsApp. Международная группа истцов подала на корпорацию в суд.

Истцы — граждане Австралии, Бразилии, Индии, Мексики и Южно-Африканской Республики — считают, что компания и сам мессенджер не только хранят и анализируют пользовательские данные, но и имеют доступ практически ко всей частной переписке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что мошенники разработали новую схему фишинга. С начала января аферисты распространяют ссылки на якобы работающую версию WhatsApp в SMS и электронных письмах. Пользователям обещают, что после перехода на ресурс они смогут установить «обновленную» или «работающую» версию приложения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

*— компания Meta признана в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

** — принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

-9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
75.73
-0.30 90.47
-0.51
На рубеже серьезных перемен: гороскоп для знаков зодиака на февраль 2026...

Последние новости

19:33
Елка стала гражданкой России
19:24
На фуникулере в горнолыжном парке Подмосковья застряли 50 человек
19:13
Российские тхэквондисты смогут выступать под национальным флагом
18:54
Официальное расследование: власти США изучают, есть ли у Meta* доступ к чатам WhatsApp**
18:34
В Москве в ночь на 1 февраля ожидается температура до 22 градусов мороза
18:20
«Придется удивлять»: Аврора Киба решила кардинально поменять свою жизнь

Сейчас читают

«Ланцет» ВС РФ уничтожил радиолокационную станцию ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника
Разные ожидания: ученые назвали четыре типа личности пользователей ChatGPT
Пирамиды возвели не люди? Теория, которая до сих пор будоражит мир

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026