Предлагают доступ к мессенджеру: МВД раскрыло новую схему мошенников

МВД: аферисты распространяют фишинговые ссылки под видом доступа к WhatsApp

Мошенники разработали новую схему фишинга. С начала января аферисты распространяют ссылки на якобы работающую версию WhatsApp* в SMS и электронных письмах. Об этом сообщили в Telegram-канале Управления по борьбе с киберпреступностью управления Министерства внутренних дел в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Пользователям обещают, что после перехода на ресурс они смогут установить «обновленную» или «работающую» версию приложения.

В действительности ссылка ведет на вредоносный фишинговый сайт, оказавшись на котором пользователь должен будет оставить свои персональные и платежные данные. Кроме того, телефон жертвы может быть заражен вирусом.

Только в январе зафиксировали тысячи подобных покушений на информационную безопасностиь россиян. Предполагается, что их количество будет расти по мере дальнейшего ограничения функционирования WhatsApp* в стране.

В ведомстве отметили, что обезопасить себя и близких можно, выработав привычку не переходить по ссылкам сомнительного происхождения из писем и сообщений. Кроме того, нельзя качать приложения и их апдейты со сторонних ресурсов — специалисты призвали доверять только официальным магазинам App Store и Google Play

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.