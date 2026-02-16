Застрявшая в тайге группа староверов отказалась от помощи спасателей
Туристы передвигаются на двух снегоходах с прицепами.
Фото: Семехин Анатолий/ТАСС
МЧС: угрозы жизни туристов, застрявших в тайге ХМАО, нет
В Ханты-Мансийском автономном округе незарегистрированная группа из 13 староверов-путешественников обратилась за помощью в экстренные службы. Об этом сообщает РИА Новости.
Туристы находятся в Березовском районе неподалеку от реки Сосьва. Группа состоит из 11 женщин и всего двух мужчин. Известно, что они передвигались на двух снегоходах с прицепами. Из-за неблагоприятных погодных условий спасатели планировали использовать вертолет.
Позже путешественники вновь вышли на связь и отказались от эвакуации, сообщается в пресс-службе МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре.
«Туристическая группа сообщила, что следует самостоятельным ходом в безопасное место. Угрозы жизни и здоровью туристов нет», — заявили в ведомстве.
