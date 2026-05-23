Трамп отказался от отдыха в гольф-клубе из-за возможной атаки на Иран

CBS: Трамп отменил отдых в Нью-Джерси из-за возможной атаки на Иран

Американский лидер Дональд Трамп отменил свой отдых в Нью-Джерси из-за возможной новой военной операции против Ирана. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на источники.

В опубликованном материале говорится, что глава государства собирался провести выходные в гольф-клубе. Сейчас Трамп возвращается в Вашингтон, чтобы подготовиться к атаке, передает телеканал. Свои планы также изменили ряд сотрудников разведывательных служб и некоторые военные.

Кроме того, запланированная поездка на курорт, о которой накануне говорили в Белом доме, исчезла из расписания лидера страны.

Ранее Трамп заявил, что намерен ликвидировать запасы иранского ядерного топлива, если Тегеран примет решение передать их американской стороне. Он не согласился и с тем, чтобы Иран оставил у себя резервы урана. До этого президент сказал, что Штаты не собираются идти на уступки во время переговоров с иранской стороной.

