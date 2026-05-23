Трамп отказался от отдыха в гольф-клубе из-за возможной атаки на Иран

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 22 0

Свои планы также изменили военные и представители разведки.

Конфликт на Ближнем Востоке — Трамп отменил отдых

Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

CBS: Трамп отменил отдых в Нью-Джерси из-за возможной атаки на Иран

Американский лидер Дональд Трамп отменил свой отдых в Нью-Джерси из-за возможной новой военной операции против Ирана. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на источники.

В опубликованном материале говорится, что глава государства собирался провести выходные в гольф-клубе. Сейчас Трамп возвращается в Вашингтон, чтобы подготовиться к атаке, передает телеканал. Свои планы также изменили ряд сотрудников разведывательных служб и некоторые военные.

Кроме того, запланированная поездка на курорт, о которой накануне говорили в Белом доме, исчезла из расписания лидера страны.

Ранее Трамп заявил, что намерен ликвидировать запасы иранского ядерного топлива, если Тегеран примет решение передать их американской стороне. Он не согласился и с тем, чтобы Иран оставил у себя резервы урана. До этого президент сказал, что Штаты не собираются идти на уступки во время переговоров с иранской стороной.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+27° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
71.21
0.42 82.54
-0.73
Месяц Деревянной Лошади: китайский гороскоп на июнь 2026 года

Последние новости

4:52
Трамп отказался от отдыха в гольф-клубе из-за возможной атаки на Иран
4:31
Крупная и сладкая: чем подкормить смородину в мае для богатого урожая
4:10
Не каприз, а инстинкт: почему кошки выбирают коробки вместо лежанок
3:49
Жара отступает: какая погода ждет москвичей 23 мая
3:19
«Неужели вам не стыдно?» — Небензя о реакции европейских членов СБ ООН на атаку ВСУ по Старобельску
2:58
Не платьем единым: как собрать стильный образ на выпускной без больших трат

Сейчас читают

Не платьем единым: как собрать стильный образ на выпускной без больших трат
Безопасность в автомобиле: советы эксперта для защиты детей от жары
Битва за прохладу: как спастись от аномального летнего зноя
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео