Провайдерам разрешат отключать домашний интернет за отказ от оптоволокна

Планируется, что изменения вступят в силу с 1 сентября 2026 года.
Фото: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Министерство цифрового развития России (Минцифры РФ) обнародовало проект постановления, из-за которого провайдерам разрешат отключать интернет за отказ от оптоволокна. Об этом сообщается в проекте постановления, опубликованном 17 февраля.
Согласно инициативе, провайдеры получат право в одностороннем порядке заменять устаревшие медные линии на волоконно-оптические. Оператор обязан уведомить абонента о плановых работах минимум за 90 дней.
Если пользователь не предоставит доступ в помещение для монтажа нового оборудования, провайдер сможет приостановить оказание услуг, а спустя шесть месяцев полностью расторгнуть договор.
Изменения, по оценке Минцифры, затронут около 5,8 миллиона абонентов, которые все еще пользуются подключением по медным проводам.
Внедрение оптоволокна, в частности технологии GPON, позволит повысить скорость доступа до 1 гигабита в секунду и снизить расходы операторов на обслуживание сетей.
Постановление должно вступить в силу с 1 сентября 2026 года.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что Роскомнадзор отреагировал на сообщения о полной блокировке Telegram с 1 апреля.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
78%
Нашли ошибку?