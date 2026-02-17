Провайдерам разрешат отключать домашний интернет за отказ от оптоволокна

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 109 0

Планируется, что изменения вступят в силу с 1 сентября 2026 года.

Провайдерам разрешат отключать интернет

Фото: 5-tv.ru

Министерство цифрового развития России (Минцифры РФ) обнародовало проект постановления, из-за которого провайдерам разрешат отключать интернет за отказ от оптоволокна. Об этом сообщается в проекте постановления, опубликованном 17 февраля.

Согласно инициативе, провайдеры получат право в одностороннем порядке заменять устаревшие медные линии на волоконно-оптические. Оператор обязан уведомить абонента о плановых работах минимум за 90 дней.

Если пользователь не предоставит доступ в помещение для монтажа нового оборудования, провайдер сможет приостановить оказание услуг, а спустя шесть месяцев полностью расторгнуть договор.

Изменения, по оценке Минцифры, затронут около 5,8 миллиона абонентов, которые все еще пользуются подключением по медным проводам.

Внедрение оптоволокна, в частности технологии GPON, позволит повысить скорость доступа до 1 гигабита в секунду и снизить расходы операторов на обслуживание сетей.

Постановление должно вступить в силу с 1 сентября 2026 года.

