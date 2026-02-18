Смертоносная оттепель: в Башкирии пенсионерка погибла из-за схода снега с крыши

В Башкирии пенсионерка погибла из-за схода снега с крыши

В Калтасинском районе Башкирии 16 февраля 71-летняя местная жительница скончалась в результате падения снежной массы с кровли частного дома. Об этом сообщает UFA1.RU.

Как уточнил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин, причиной несчастного случая стало резкое повышение температуры воздуха, из-за чего скопившиеся осадки внезапно сошли вниз прямо на женщину. Глава ведомства подчеркнул, что за последние несколько суток в республике зафиксировано уже несколько подобных происшествий. Несмотря на то, что ранее обходилось без летальных исходов, падение льда и снега на прохожих становится системной проблемой в период активного таяния.

Ситуация с обледенением зданий в Калтасинском районе остается напряженной: так, 17 февраля под весом сугробов произошло частичное разрушение кровли двухэтажного жилого строения. В МЧС уточнили, что в одной из квартир зафиксированы повреждения окна и внутренней отделки стен, однако в данном конкретном случае люди не пострадали.

Коммунальные системы жизнеобеспечения продолжают функционировать в обычном режиме, а на месте работают оперативные группы. Ранее подобные инциденты фиксировались и в столице региона. В частности, в Уфе на улице Заки Валиди снег рухнул на легковой автомобиль, внутри которого находились женщина и ребенок. К счастью, в тот раз обошлось лишь механическими повреждениями транспортного средства.

Медики и спасатели призывают граждан соблюдать предельную осторожность при нахождении вблизи зданий со скатными крышами. Специалисты крайне не рекомендуют парковать автомобили у стен строений, где отчетливо видны свисающие сосульки или снежные козырьки.

Одной из ключевых рекомендаций является отказ от использования наушников на улице: это позволит вовремя услышать характерный шум начинающегося схода снега и среагировать. В случае возникновения опасности эксперты советуют как можно плотнее прижаться к фасаду дома, защитить голову руками или подручными средствами и немедленно покинуть опасную зону после прекращения падения ледяных масс.

