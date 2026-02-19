В Ростовской области мужчина подорвал гранату при попытке задержания полицейскими

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 51 0

Двое сотрудников правоохранительных органов получили ранения.

Что известно о подрыве гранаты в Ростовской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Ростовской области мужчина подорвал гранату при попытке задержания полицейскими

В Ростовской области мужчина, находившийся в федеральном розыске, при попытке задержания привел в действие взрывное устройство. Об этом стало известно из сообщения УМВД России по городу Таганрогу.

В результате происшествия двое сотрудников полиции получили ранения и были госпитализированы. В настоящее время им оказывается медицинская помощь. В результате взрыва мужчина погиб на месте.

Инцидент произошел в селе Николаевка. Оперативники уголовного розыска получили информацию о возможном местонахождении разыскиваемого 1981 года рождения и выехали для его задержания.

По данным правоохранительных органов, подозреваемого обнаружили в одном из частных домов. При попытке задержания он оказал сопротивление и произвел подрыв предмета, предположительно, боевой гранаты. 

На месте работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее, писал 5-tv.ru, очевидцы сообщили о взрыве автомобиля возле здания Управления делами Президента. В результате инцидента машина полностью сгорела. На месте работали экстренные службы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-13° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
76.15
-0.59 90.27
-0.60
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:13
Экс-президента Южной Кореи Юн Сок Еля суд приговорил к пожизненному заключению
10:53
В исправительной колонии Забайкалья выявили террористическую ячейку
10:42
В Ростовской области мужчина подорвал гранату при попытке задержания полицейскими
10:32
Песков заявил об интересе иностранцев к повестке дня Путина
10:18
«Масленица — это время карнавала»: мастер масок об особенностях традиции ряженья
10:10
Священный месяц Рамадан 2026: что можно и нельзя делать, правила поста, расписание намазов

Сейчас читают

Резервуар Великолукской нефтебазы загорелся после атаки беспилотников ВСУ
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 февраля по 1 марта
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 февраля, для всех знаков зодиака
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника