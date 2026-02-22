В Петербурге мужчина с муляжом гранаты потребовал пельмени и водку

Борис Сатаров
Инцидент произошел в магазине на улице Подковырова, подозреваемого задержали.

Задержание мужчины с муляжом гранаты в Петербурге

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В Петроградском районе Санкт-Петербурга 53-летний мужчина попытался ограбить магазин, угрожая администратору предметом, похожим на гранату. Об этом 22 февраля сообщила пресс-служба городской полиции в своем Telegram-канале.

По данным правоохранителей, инцидент произошел 21 февраля около 15:16. Посетитель магазина на улице Подковырова сообщил в полицию о вошедшем в помещение мужчине с подозрительным предметом. Как выяснилось, злоумышленник требовал у администратора упаковку пельменей и бутылку водки, угрожая муляжом гранаты.

Подозреваемого задержали неподалеку от места преступления. В отношении него возбуждено уголовное дело о разбое.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ленинградской области водитель BMW, перевозивший наркотики, сбил сотрудника ДПС. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, автомобиль, следовавший из Москвы в Санкт-Петербург, был остановлен на 596-м километре магистрали. Поведение водителя показалось инспекторам подозрительным, и они предложили ему пройти медицинское освидетельствование, однако автомобилист отказался.

После этого нарушитель привел машину в движение и сбил сотрудника ДПС, пытаясь скрыться.

