Смертельная сделка Netflix: в Китае казнили бывшего менеджера Yoozoo Games

EADailу: в Китае казнили бывшего топ-менеджера Yoozoo Games за убийство

В Китае казнили бывшего топ-менеджера компании Yoozoo Games (торговое название — Youzu Interactive) Сюй Яо, признанного виновным в убийстве основателя компании Линь Ци. Об этом написало издание EADaily.

Линь Ци был основателем шанхайской Yoozoo Games, разработчика и издателя компьютерных и браузерных игр. Компания также владела правами на экранизацию научно-фантастической трилогии китайского писателя Лю Цысиня, известной по названию первой книги — «Задача трех тел».

В свою очередь Сюй Яо возглавлял дочернюю структуру Yoozoo Games. Он отравил Линь Ци в 2020 году после того, как тот отстранил его от дел. Это произошло вскоре после участия Сюй Яо в заключении сделки с Netflix.

Линь Ци госпитализировали в декабре 2020 года. Он умер через несколько дней. Ему было 39 лет.

Сюй Яо признали виновным в 2024 году. Про его казнь стало известно 21 мая текущего года. Местные СМИ писали, что перед преступлением Сюй Яо потратил сотни тысяч юаней, то есть десятки тысяч долларов, на покупку в интернете сильнодействующих токсичных веществ. Среди них назывался было смертельно опасное соединение, содержащиеся в некоторых ядовитых грибах.

По данным следствия, Сюй Яо маскировал яды под пробиотические таблетки. Кроме того, он помещал токсичные вещества в кофейные капсулы, емкости для воды и бутылки из-под виски, которыми затем делился с Линь Ци и другими сотрудниками компании.

Компания Three-Body Universe, связанная с проектом «Задача трех тел», подтвердила казнь Сюй Яо и заявила, что дело об убийстве Линь Ци завершено.

Трилогия Лю Цысиня «Задача трех тел» была переведена более чем на 40 языков. По ее мотивам создавались телепроекты и игры. На Netflix в 2024 году вышел сериал «Задача трех тел», который привлек к истории новый интерес международной аудитории.

