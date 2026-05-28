«Пленница Молдавии»: адвокат высказался о решении суда по главе Гагаузии Гуцул

Адвокат Морару: глава Гагаузии Евгения Гуцул — пленница руководства Молдавии

Адвокат главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул Сергей Морару назвал незаконным решение Апелляционной палаты Кишинева, которая оставила в силе приговор политику. Его слова привело информагентство ТАСС.

Правозащитник заявил, что Гуцул стала «пленницей» нынешнего руководства Молдавии. По его словам, адвокаты намерены обжаловать решение суда и используют все доступные правовые механизмы для того, чтобы доказать незаконность приговора.

Морару отметил, что приговор не подтвержден доказательствами и связан с политическим давлением.

«Эти решения явно незаконны, не подкреплены доказательствами и являются результатом определенных сделок», — сказал адвокат.

Как пояснил Морару, с одной стороны, политики используют дело Гуцул для реализации своих интересов, а, с другой стороны, судьи выносят такие решения либо под давлением, либо рассчитывая на определенные преимущества.

Также адвокат заявил, что Гуцул теперь фактически находится в положении заложницы. Она ждет, когда завершится замысел по запугиванию людей через ее дело, отметил правозащитник.

Помимо этого, Морару обратил внимание на карьерные обстоятельства судей, участвовавших и в рассмотрении дела на разных этапах. Как он заявил, некоторые из них уже получили повышение или могут рассчитывать на него, а на других оказывается давление из-за чисток в судебной системе.

До этого, сообщал 5-tv.ru, Апелляционная палата Кишинева оставила в силе приговор Евгении Гуцул в виде семи лет лишения свободы. Как сообщил депутат парламента от оппозиционной Партии социалистов Богдан Цырдя, политик находится в тюрьме № 3 в Молдавии. По его словам, это учреждение известно тяжелыми условиями содержания и высоким уровнем заболеваемости.

При этом сохраняется напряженность между властями Гагаузии и центральным руководством Молдавии. Вице-председатель Народного собрания Гагаузии Георгий Лейчу 6 мая сообщил, что регион отменил выборы в местный парламент, которые должны были пройти 21 июня.

По его словам, автономия не успевала подготовиться к голосованию из-за препятствий со стороны Кишинева. Новую дату выборов планируют определить после переговоров с центральными властями Молдавии.

