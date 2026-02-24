Без интрижек на стороне: психолог назвала профессии самых верных мужчин

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 51 0

На предрасположенность к изменам влияют характер, режим работы и уровень стресса.

Мужчины каких профессий самые верные

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Психолог Абравитова: верных мужей стоит искать среди военных, врачей, айтишников

Далеко не все мужчины, как многие думают, «ходят налево». А склонность к изменам может подсказать их профессия. Об этом в беседе с Life.ru рассказала психолог Марианна Абравитова.

По словам эксперта, верность — это, в первую очередь, вопрос личных качеств, а не профессиональной принадлежности. Тем не менее характер, режим работы и уровень стресса влияют на предрасположенность к изменам.

Лидирующую позицию по уровню верности заняли военные, которые при своем строгом графике и четкой дисциплине просто не имеют свободного времени на любовниц.

На втором месте — врачи, а именно хирурги. Их личная жизнь строго ограничена в силу долгих дежурств, высокой нагрузки и постоянного контакта с болью и стрессом.

IT-специалисты заняли третью позицию самых верных мужчин. Многие из них, по словам психолога, интроверты, поэтому погруженность в код и нелюбовь к шумным компаниям часто делают их однолюбами.

На четвертом месте — представители рабочих профессий. Для них семья и стабильный домашний уклад важнее внешних соблазнов. 

Замыкают рейтинг хороших мужей ученые и исследователи. Они полностью погружены в научную работу, зачастую рассеянны, поэтому попросту не замечают окружающих соблазнов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
76.75
0.11 90.28
0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:18
Предполагаемый виновник подрыва машины ДПС мог приехать в Москву из Петербурга
4:55
«Все боятся»: российская туристка об обстановке в Мексике после убийства главы наркокартеля
4:30
«Пришлось стараться»: Гуменник вернулся в Петербург после участия в ОИ в Италии
4:05
Без интрижек на стороне: психолог назвала профессии самых верных мужчин
3:45
Взрыв автомобиля ДПС у Савеловского вокзала в Москве — главное
3:20
Удар рикошетом: профессор университета имени Пирогова рассказал о вреде назального спрея

Сейчас читают

Женат, двое детей: что известно о погибшем и пострадавших при взрыве машины ДПС сотрудниках полиции
Опубликованы кадры с места взрыва автомобиля ДПС у Савеловского вокзала в Москве
Взрыв в машине ДПС произошел на северо-востоке Москвы
Забытый узор — золотой запас: почему бабушкины салфетки теперь стоят целое состояние

Интересные материалы

Как поздравить с 23 февраля папу мужа и бойцов СВО: картинки
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Как провести первую неделю Великого поста: запреты и правила
Чистый понедельник: что можно и нельзя делать в пост приметы