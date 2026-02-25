ФСБ предотвратила поджог военного самолета на Кубани

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский

Несостоявшийся теракт был спланирован украинскими спецслужбами.

Видео: украинский агент пытался устроить теракт на Кубани

Фото: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ

В Краснодарском крае предотвратили теракт на военном аэродроме. Об этом 5-tv.ru сообщили в управлении Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по региону.

Диверсант, гражданин РФ 1986 года рождения намеревался поджечь самолет по заданию спецслужб киевского режима. Следователи установили, что он связался в мессенджере WhatsApp* с представителем Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Куратор поручал преступнику собирать и передавать фотографии и видео военных объектов на Кубани. Затем несостоявшийся поджигатель подготовил самодельные зажигательные смеси, чтобы нанести урон воздушному судну.

Возбуждено уголовное дело о приготовлении к преступлению и покушении на преступление, приготовлении к теракту и госизмене. Украинскому агенту грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт, который злоумышленники, работающие на киевский режим, планировали устроить в момент проведения массовых народных мероприятий в честь Дня защитника Отечества в Ставрополе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

