«Сравняем с землей»: Путин отреагировал на угрозы в адрес Калининграда

Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова

Это стало ответом на заявление главы МИД Литвы Кястутиса Будриса, который призвал НАТО усилить военное давление на эту область.

Путин заявил, что Россия готова уничтожить любого, кто нападет на Калининград

Россия обладает необходимыми ресурсами, чтобы уничтожить любого, кто осмелится напасть на Калининградскую область. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам его визита в Казахстан.

«У Российской Федерации есть все средства сравнять с землей тех, кто попытается это сделать», — заявил российский лидер.

Президент также назвал ложью заявления западных политиков о том, что они готовятся к войне с Россией из-за якобы агрессивных планов Москвы.

«Это вранье, это грубая и наглая ложь. У России никогда не было никаких агрессивных намерений в отношении европейских стран», — подчеркнул российский лидер.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что глава МИД Литвы Кястутис Будрис призвал НАТО усилить военное давление на Калининград. Он назвал российский регион крепостью и заявил, что альянс должен показать Москве способность ее прорвать.

«Сравняем с землей»: Путин отреагировал на угрозы в адрес Калининграда
