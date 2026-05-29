МУЗ-ТВ устроит путешествие во времени: канал отпразднует юбилей

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

За три десятилетия канал успел стать одной из ключевых музыкальных площадок российского шоу-бизнеса.

Телеканалу МУЗ-ТВ исполняется 30 лет

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

МУЗ-ТВ отметит свое 30-летие концертом, который пройдет 16 октября

Осенью телеканал МУЗ-ТВ отметит свое 30-летие масштабным концертом, который пройдет 16 октября в «ЦСКА Арене». Праздничное шоу также покажут в прямом эфире, благодаря чему к событию смогут присоединиться зрители по всей стране.

За три десятилетия МУЗ-ТВ успел стать одной из ключевых музыкальных площадок российского шоу-бизнеса. Именно здесь начинали путь многие исполнители, появлялись новые хиты и запускались проекты, которые позже становились знаковыми для индустрии.

Организаторы обещают превратить юбилейный концерт в настоящее музыкальное путешествие сквозь эпохи. Зрителей ждет шоу стадионного масштаба с использованием современных визуальных технологий, сложной графики и эффектных сценических решений.

Особенностью вечера станут тридцать музыкальных номеров, каждый из которых будет символизировать определенный год в истории телеканала — от 1996 до 2026 года. Публике покажут культовые песни, громкие дуэты, неожиданные каверы и треки, ставшие частью целой эпохи.

На сцену выйдут Zivert, Григорий Лепс, ANNA ASTI, Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Лолита, Люся Чеботина, Элджей, Ольга Бузова, МОТ, Валерия, группа «Моя Мишель» и другие популярные артисты, чьи песни в разные годы звучали в эфире телеканала.

