В России 6 марта не будет сокращенным рабочим днем

В России рабочий день 6 марта не планируется делать сокращенным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление руководителя комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

По словам парламентария, ситуация с празднованием Международного женского дня в этом году дублирует февральский рабочий график, поскольку 8 Марта выпадает на воскресенье.

Депутат подчеркнул, что пятница останется обычным трудовым днем. Это необходимо для обеспечения стабильного и бесперебойного функционирования производственных процессов в России.

Ярослав Нилов пояснил, что официальных распоряжений об уменьшении количества рабочих часов не предусмотрено.

Тем не менее, народный избранник порекомендовал руководителям предприятий и организаций проявить инициативу и самостоятельно позаботиться о своих подчиненных. Депутат предложил работодателям рассмотреть возможность завершить трудовую неделю немного раньше срока и организовать для коллективов торжественные мероприятия.

Согласно календарю, период отдыха продлится три дня подряд — с субботы, 7 марта, по понедельник, 9 марта, включительно. Это позволит гражданам России провести время с семьей.

