В России 6 марта не будет сокращенным рабочим днем

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 42 0

Праздничный период повторит февральский сценарий.

В России 6 марта сокращенный день или нет 2026

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В России рабочий день 6 марта не планируется делать сокращенным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление руководителя комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

По словам парламентария, ситуация с празднованием Международного женского дня в этом году дублирует февральский рабочий график, поскольку 8 Марта выпадает на воскресенье.

Депутат подчеркнул, что пятница останется обычным трудовым днем. Это необходимо для обеспечения стабильного и бесперебойного функционирования производственных процессов в России.

Ярослав Нилов пояснил, что официальных распоряжений об уменьшении количества рабочих часов не предусмотрено.

Тем не менее, народный избранник порекомендовал руководителям предприятий и организаций проявить инициативу и самостоятельно позаботиться о своих подчиненных. Депутат предложил работодателям рассмотреть возможность завершить трудовую неделю немного раньше срока и организовать для коллективов торжественные мероприятия.

Согласно календарю, период отдыха продлится три дня подряд — с субботы, 7 марта, по понедельник, 9 марта, включительно. Это позволит гражданам России провести время с семьей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.12
0.65 91.03
0.71
Волосы просыпаются вместе с весной: лунный гороскоп стрижек на март 2026

Последние новости

10:34
Путин поручил сохранить выплаты многодетным семьям при росте дохода
10:25
Страдают 30-60%: в России назвали самый частый вид аллергии
10:10
Фирмы-однодневки: как турагентства обманывают россиян с путевками
9:55
В России 6 марта не будет сокращенным рабочим днем
9:40
В России определились со сроками блокировки Telegram
9:30
«Ждала яйца четыре дня»: Волочкова о немецкой больнице

Сейчас читают

Терминал СПГ стал головной болью Финляндии: диверсификация пошла не так
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро
«Вас увидят и услышат»: как составить резюме и сопроводительное письмо
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 февраля, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео