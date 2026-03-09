С новыми силами: какие витамины помогают восстановить энергию после зимы

Элементолог Скальный: причина упадка сил весной может быть дефицит витаминов

Зимой у людей нередко возникает упадок сил, ухудшается настроение и снижается работоспособность. Причиной этого могут быть дефициты витаминов и микроэлементов, возникающие из-за короткого светового дня, холода и снижения физической активности. Об этом в беседе с Life.ru рассказал кандидат медицинских наук, специалист в области элементологии и эксперт АНО НИИ функционального питания Андрей Скальный.

Эксперт пояснил, что недостаток солнечного света запускает ряд процессов, влияющих на обмен веществ. В результате организм начинает расходовать энергию иначе, а полезных веществ в рационе становится меньше. Чаще всего в холодное время года фиксируется дефицит витамина D и йода. Из-за этого щитовидная железа работает менее активно, что замедляет метаболизм и может приводить к усталости, апатии и набору веса. Скальный отметил, что на состояние нервной системы также влияют магний, железо, марганец и медь, которые участвуют в работе мозга и нейромедиаторов.

Кроме общего самочувствия, нехватка витаминов отражается и на состоянии кожи. Недостаток меди, марганца и кремния может снижать ее эластичность, а дефицит витаминов A и D, а также цинка, селена и йода способен вызывать сухость и чувствительность. Специалист рекомендует прежде всего проверить уровень микроэлементов в организме и восстановить их баланс.

