Москвичам пообещали небольшой дождь и до +11 градусов 1 мая

Синоптики спрогнозировали северо-западный ветер до 10 метров в секунду.
В Москве 1 мая ожидается небольшой дождь и до +11 градусов
В столичном регионе в пятницу, 1 мая, ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди. Такой прогноз опубликовал Гидрометцентр.
Днем в Москве температура составит от +9 до +11 градусов, ночью воздух остынет до +1. В Подмосковье днем прогнозируют от +6 до +11 градусов, ночью температура может снизиться до –2.
Синоптики спрогнозировали северо-западный ветер с переходом на западный, его скорость достигнет 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба.
Как ранее писал 5-tv.ru, температурные качели в разных регионах страны этой весной стали настоящим испытанием для российских аграриев. Многие до сих пор не могут выйти в поля из-за снега, дождей и холода. Сейчас засеяли в 14 раз меньше от запланированного.
По словам экспертов, окончательная оценка урожая пшеницы в России будет зависеть от погоды в начале мая. Как заявили в Минсельхозе, к полевым работам уже приступили в 55 регионах.
