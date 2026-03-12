Опасные игры: на Урале пятиклассник выстрелил в лоб однокласснику

На Урале пятиклассник выстрелил в лоб однокласснику из пневматического оружия

В городе Верхняя Пышма Свердловской области ученик пятого класса пронес в образовательное учреждение пневматическое оружие и выстрелил в лоб своему однокласснику прямо во время занятий. Об этом сообщила прокуратура региона в Telegram-канале.

Инцидент произошел в разгар учебного дня. По имеющимся данным, чрезвычайное происшествие случилось в кабинете во время урока английского языка.

Согласно предварительной информации, мальчик принес опасный предмет из дома. Сам виновник инцидента пояснил, что случившееся было случайностью. По словам школьника, он нажал на курок «не умышленно во время игры».

В настоящее время сотрудники прокуратуры проводят масштабную проверку, чтобы выяснить, как ребенку удалось беспрепятственно пронести оружие в здание школы.

О состоянии пострадавшего не уточняется.

Проблема безопасности в учебных заведениях остается крайне острой на фоне участившихся случаев агрессии среди подростков. Так, в начале февраля девятиклассник открыл стрельбу из страйкбольного автомата. Однако в ходе инцидента никто не пострадал.

