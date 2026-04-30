Россиянам назвали самые высокооплачиваемые вакансии в стране

Мурад Устаров

На этих позициях готовы платить от 500 тысяч рублей в месяц.

Какие вакансии в России с самыми высокими зарплатами

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Самые высокооплачиваемые вакансии в России оказались стоматолог и строитель

Самые высокие предложения по зарплатам в России в марте–апреле этого года зафиксировали в двух городах. К такому выводу пришел агрегатор выкансий, который провел для РИА Новости анализ базы данных.

В исследовании говорится, что лидерами стали вакансии стоматолога-ортопеда в Иркутске и руководителя строительного проекта в Москве. Уровень дохода на этих должностях стартовал с отметки 500 тысяч рублей.

Кроме того, зарплату в размере 400 тысяч рублей в месяц предлагали соискателям на позицию консультирующего хирурга-имплантолога в Уфе, а разработчику на языке Python в Москве готовы были платить от 350 до 500 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что за выход на работу в праздники или выходные дни должен компенсироваться двойной оплатой или дополнительным днем отдыха. В случае нарушений со стороны работодателя сотрудник имеет право потребовать обещанное вознаграждение через суд.

