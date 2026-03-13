Первый бой и гибель товарищей: как 21-летний Сергей Ярашев стал Героем России

Ярашев: понял, что нахожусь в горячем месте, когда появился враг

Герой России Сергей Ярашев 68 дней в одиночку удерживал позиции в Донецкой Народной Республике (ДНР). Как ему удалось это, боец эксклюзивно поделился с корреспондентом 5-tv.ru.

Сергей попал в армию на срочную службу сразу после 18-летия, а уже через несколько месяцев подписал контракт с Министерством обороны России. Почти два года он служил в Саратовской области, но затем был срочно направлен в зону боевых действий. Спустя всего восемь дней после прибытия он отправился на свою первую боевую задачу в составе группы из трех человек.

В ходе боя товарищи Сергея погибли, и он остался на позиции один. Боец признается, что вначале даже не осознавал всей серьезности ситуации.

«Сначала я и не понимал, что я прям в „горяче-горяче“ нахожусь. Но потом уже понял, когда противники (появились. — Прим. ред.), там вокруг их много, техника ездит, дроны летают», — вспоминает герой.

Сергей нашел укрытие на территории старых заброшенных ангаров посреди поля. Чтобы не выдать себя, он оборудовал ночлег в яме под полом одного из зданий. Противник целый месяц даже не догадывался, что на объекте кто-то есть.

Все это время связь с внешним миром поддерживалась с помощью беспилотников. Сослуживцы доставляли Сергею еду, воду и боеприпасы на дронах.

«Мне доставляли провизию, боеприпасы мои товарищи на дронах. Я также выходил, забирал по команде. Не сам, потому что опасно было. Но были моменты, что приходилось самому забирать тоже, потому что связь не всегда была», — рассказал Ярашев.

Спустя месяц скрытной обороны вражеский дрон-разведчик все же засек бойца, когда тот выходил за очередной «посылкой». После этого обстановка накалилась, но Сергей продолжал удерживать объект еще более месяца, пока не подошло подкрепление.

Ранее в беседе с 5-tv.ru мама Сергея Татьяна Ярашева рассказала, что сын планирует вернуться на службу после выписки из госпиталя.

