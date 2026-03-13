Тайный план: принцесса Диана мечтала сделать принца Гарри королем

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 17 0

Она готовила почву для того, чтобы монархом в будущем стал младший сын.

Кого из сыновей принцесса Диана видела королем и почему

Фото: www.globallookpress.com/Stephen Lock / i-Images

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Daily Mail: принцесса Диана мечтала сделать принца Гарри королем

Принцесса Диана полагала, что принц Уильям никогда не стремился занять королевский престол. Втайне она готовила почву для того, чтобы монархом в будущем стал принц Гарри. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на заявление редактора Ричарда Кея.

Журналист, который был близким доверенным лицом принцессы в последние годы ее жизни, отметил, что в юности Уильям был крайне застенчивым молодым человеком.

По словам Кея, Диана часто делилась с ним своими наблюдениями. Она утверждала, что старший сын не хочет брать на себя столь тяжелую ответственность, связанную с «главной работой» в монархии.

В связи с этим принцесса рассматривала Гарри как более подходящего кандидата на роль короля и даже придумала ему особое прозвище.

«В своем воображении Диана прокладывала путь Гарри к наследованию престола после его отца. У нее было для него ласковое имя — „Хороший король Гарри“. Это была своеобразная отсылка к временам средневековья», — вспомнил журналист.

Несмотря на такие предчувствия леди Ди, общественность удовлетворена текущим положением дел, при котором Уильям достойно исполняет обязанности принца Уэльского. Сейчас он готовится к будущему правлению.

Обсуждая перспективы монархии, Ричард Кей подчеркнул, что будущему королю Уильяму придется столкнуться с серьезными вызовами. В том числе с падением популярности института власти и требованиями финансовой прозрачности.

По мнению журналиста, Уильям планирует продолжить курс своего отца на сокращение численности работающих членов королевской семьи. Это сделает систему более экономной и современной, похожей на скандинавские модели.

Важным вопросом станет и целесообразность обладания многочисленными резиденциями в период экономических трудностей для населения. Кей выразил надежду, что близость Уильяма к семье Миддлтон поможет ему лучше понимать нужды обычных людей и сохранить баланс между традициями и необходимыми реформами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
79.07
0.33 91.39
-0.55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:46
«Радиация не знает границ»: Лихачев об ударах на ядерные объекты Тегерана
16:45
Средства ПВО Эмиратов перехватили 7 баллистических ракет и 27 беспилотников за сутки
16:44
Замерзшие отец с сыном в Красноярском крае не дошли до избушки 50 метров
16:40
Российский горнолыжник Бугаев завоевал четвертую для РФ «бронзу» Паралимпиады
16:40
Надо больше ГОСТов: еще один продукт в России будут готовить по строгим правилам
16:39
Лукашенко заявил о провале военной операции США и Израиля против Ирана

Сейчас читают

«Сгорел» мгновенно: как жил и умер рыжий хулиган Гусь из «Электроника» Василий Скромный
«Политика превыше всего»: почему ЕС не отменит санкции против России
Есть угроза ударов? Насколько безопасен отдых в Египте на фоне конфликта в Иране
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео