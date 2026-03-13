Тайный план: принцесса Диана мечтала сделать принца Гарри королем
Она готовила почву для того, чтобы монархом в будущем стал младший сын.
Фото: www.globallookpress.com/Stephen Lock / i-Images
Daily Mail: принцесса Диана мечтала сделать принца Гарри королем
Принцесса Диана полагала, что принц Уильям никогда не стремился занять королевский престол. Втайне она готовила почву для того, чтобы монархом в будущем стал принц Гарри. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на заявление редактора Ричарда Кея.
Журналист, который был близким доверенным лицом принцессы в последние годы ее жизни, отметил, что в юности Уильям был крайне застенчивым молодым человеком.
По словам Кея, Диана часто делилась с ним своими наблюдениями. Она утверждала, что старший сын не хочет брать на себя столь тяжелую ответственность, связанную с «главной работой» в монархии.
В связи с этим принцесса рассматривала Гарри как более подходящего кандидата на роль короля и даже придумала ему особое прозвище.
«В своем воображении Диана прокладывала путь Гарри к наследованию престола после его отца. У нее было для него ласковое имя — „Хороший король Гарри“. Это была своеобразная отсылка к временам средневековья», — вспомнил журналист.
Несмотря на такие предчувствия леди Ди, общественность удовлетворена текущим положением дел, при котором Уильям достойно исполняет обязанности принца Уэльского. Сейчас он готовится к будущему правлению.
Обсуждая перспективы монархии, Ричард Кей подчеркнул, что будущему королю Уильяму придется столкнуться с серьезными вызовами. В том числе с падением популярности института власти и требованиями финансовой прозрачности.
По мнению журналиста, Уильям планирует продолжить курс своего отца на сокращение численности работающих членов королевской семьи. Это сделает систему более экономной и современной, похожей на скандинавские модели.
Важным вопросом станет и целесообразность обладания многочисленными резиденциями в период экономических трудностей для населения. Кей выразил надежду, что близость Уильяма к семье Миддлтон поможет ему лучше понимать нужды обычных людей и сохранить баланс между традициями и необходимыми реформами.
