Daily Mail: принцесса Диана мечтала сделать принца Гарри королем

Принцесса Диана полагала, что принц Уильям никогда не стремился занять королевский престол. Втайне она готовила почву для того, чтобы монархом в будущем стал принц Гарри. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на заявление редактора Ричарда Кея.

Журналист, который был близким доверенным лицом принцессы в последние годы ее жизни, отметил, что в юности Уильям был крайне застенчивым молодым человеком.

По словам Кея, Диана часто делилась с ним своими наблюдениями. Она утверждала, что старший сын не хочет брать на себя столь тяжелую ответственность, связанную с «главной работой» в монархии.

В связи с этим принцесса рассматривала Гарри как более подходящего кандидата на роль короля и даже придумала ему особое прозвище.

«В своем воображении Диана прокладывала путь Гарри к наследованию престола после его отца. У нее было для него ласковое имя — „Хороший король Гарри“. Это была своеобразная отсылка к временам средневековья», — вспомнил журналист.

Несмотря на такие предчувствия леди Ди, общественность удовлетворена текущим положением дел, при котором Уильям достойно исполняет обязанности принца Уэльского. Сейчас он готовится к будущему правлению.

Обсуждая перспективы монархии, Ричард Кей подчеркнул, что будущему королю Уильяму придется столкнуться с серьезными вызовами. В том числе с падением популярности института власти и требованиями финансовой прозрачности.

По мнению журналиста, Уильям планирует продолжить курс своего отца на сокращение численности работающих членов королевской семьи. Это сделает систему более экономной и современной, похожей на скандинавские модели.

Важным вопросом станет и целесообразность обладания многочисленными резиденциями в период экономических трудностей для населения. Кей выразил надежду, что близость Уильяма к семье Миддлтон поможет ему лучше понимать нужды обычных людей и сохранить баланс между традициями и необходимыми реформами.

