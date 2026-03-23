Похвастался «рекордами»: в Петербурге поймали водителя со штрафами на 350 тысяч рублей

В Петербурге задержали водителя, не оплатившего штрафы почти на 350 тысяч рублей

Привычка хвастаться в соцсетях своими «рекордами» сыграла с лихачом из Петербурга злую шутку. Гонщик привлек внимание полиции. Выяснилось, что водитель иномарки только за прошлый год собрал 162 штрафа почти на 350 тысяч рублей.

Машину увезли на штрафстоянку, а сам нарушитель, которому светит лишение прав, может стать пешеходом на несколько лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Приморье водитель получила штраф за пешехода, который разговаривал по телефону на тротуаре. Камера посчитала, что нарушение совершила автовладелица. Девушка взыскание уже оплатила и теперь хочет доказать свою невиновность.

Юрист Евгений Харламов рассказал, что сам столкнулся с подобной ситуацией — камера не увидела ремня безопасности. Несмотря на это, штраф получилось отменить. Эксперт рекомендует в случае встречи с ошибочным штрафом не затягивать с решением вопроса. Водителям следует подать заявление, оспорить взыскание на Госуслугах и дождаться проверки.

