Издержки применения ИИ: как водителям обжаловать несправедливо назначенный штраф

Юрист Харламов: у водителей есть десять суток, чтобы обжаловать штраф

В Приморье водитель получила штраф за пешехода, разговаривающего по телефону на тротуаре. Камера зафиксировала инцидент как нарушение со стороны автовладелицы и направила ей штраф. Девушка взыскание уже оплатила и теперь пытается доказать свою невиновность. Что делать с такими несправедливыми ситуациями, в беседе с 5-tv.ru рассказал юрист Евгений Харламов.

Личный опыт: как юрист отменил штраф за ремень

Эксперт признался, что сам столкнулся с ошибочным штрафом. Ему пришло постановление за то, что он якобы не был пристегнут ремнем безопасности. Адвокат, по его словам, пристегивается всегда.

«Я, собственно, с Госуслуг распечатал это все и поехал на Садовую, у нас в Москве, в управление, написал заявление с просьбой разобраться детально и отменить штраф, поскольку я был пристегнут», — поделился Харламов.

Специалист уточнил, что он объяснил ситуацию сотрудникам «на пальцах». Работники, вооружившись лупой, рассматривали снимок. Выяснилось, что искусственный интеллект ошибся. В итоге штраф отменили.

«Никакой экспертизы не назначали, просто сели и стали рассматривать мой конкретный случай», — добавил юрист.

Что советует юрист

Если вам пришел несправедливо назначенный штраф, Евгений Харламов призвал действовать следующим образом:

Не затягивать. У вас есть десять суток с момента получения постановления, чтобы его обжаловать;

Подать заявление. Стоит сразу поехать в управление ГАИ или отдел ГИБДД по месту вынесения штрафа и писать заявление на отмену. Главное –изложить суть произошедшего. К заявлению нужно приложить распечатанную копию фото с камеры с Госуслуг;

Оспорить на Госуслугах. Можно на самом портале в разделе «Штрафы и задолженности» найти нужное взыскание и обжаловать его, выбрав причину несогласия;

Дождаться проверки. После подачи заявления сотрудники проводят аудит. Обычно это занимает от трех до десяти дней. По итогам выносят решение;

В случае, если в ГИБДД откажутся отменять штраф, следующая инстанция — прокуратура.

«Если выносят решение не удовлетворить вашу жалобу, то вы вправе обратиться в суд либо в прокуратуру. Но, как правило, обращение в прокуратуру оно более действенно, потому что более оперативно. Суды и так завалены», — подчеркнул Харламов.

Почему камеры ошибаются

Харламов отметил, что ошибки искусственного интеллекта случаются часто. Он вспомнил случай двух-трехлетней давности. Тогда владелец старенького «Москвича», который физически не мог разогнаться быстрее 110 километров в час, получил штраф за превышение скорости. Камера показала, что он ехал со скоростью более 200 километров в час.

«Вот такие вещи происходят, но это, наверное, издержки применения искусственного интеллекта. В целом-то он помогает, но бывают ошибки, и их просто надо обжаловать, проблемы в этом я не вижу», — отметил юрист.

Особенно часто сбои случаются в вечернее время, при плохом освещении или неудачном падении света. В темноте камера не может четко распознать объект.

